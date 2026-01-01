В Тюмени открыли второй "Фермерский островок"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй специализированный торговый объект "Фермерский островок" открыли в магазине "Перекресток" в тюменском ТРЦ "Гудвин" 22 января. Здесь фермеры, сельскохозяйственные и ремесленные производители Тюменской области представляют свою продукцию напрямую покупателям.

"Есть проблема, что местные производители не могут зайти в сети – слишком высокие требования, необходимо сделать много документации, которую обычный фермер не может выполнить. Сети тоже не заинтересованы в мелких производителях. Им нужно, чтобы привозили фурами. И родилась такая программа в России, где бы местная продукция была представлена в ассортименте. Второй островок в Тюмени открыли в более проходном месте, где в выходные много народу", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель компании "Тюменские аэрозоли", оператор проекта "Фермерский островок" в Тюменской области Юрий Холодилин.

Он добавил, что суть идеи – в создании точек внутри крупных магазинов, где продукты местных фермеров стали бы заметнее и доступнее для жителей. Такие островки помогут им стать узнаваемыми и больше продавать.



Сейчас на площадке представлено около 20 участников из Тюменской области. Они завезли широкий ассортимент продукции: мясо, сало, микрозелень, сыры, мед, варенье, экочаи, фермерские полуфабрикаты, пельмени и манты, квашеная капуста, масло и другое. В том числе заключены договоры с несколькими тюменскими охотничьими угодьями, которые занимаются добычей мяса диких животных: лосей, кабанов, косуль. Перед тем как попасть на полку островка, мясо проходит проверку, на него получают ветеринарные свидетельства о соответствии всем нормам, затем отправляют в коптильный цех и проводят обработку. Только после этого продукт можно продавать.

Вся продукция здесь имеет сертификаты качества и нужные документы.



"Людям нравится продукция. Купив один раз, они приходят за ней повторно. Некоторых покупателей мы даже запомнили в лицо. Многие берут сало по-домашнему, шпик копченый и другие мясные деликатесы. Ценят и мед за то, что он натуральный. Очень нравится тюменцам все рыбное. Некоторые наименования разбирают прямо в день поставки, которая у нас раз в неделю", - поделился руководитель отдела продаж завода "Тюменские аэрозоли" Андрей Рычков.

Напомним, что проект "Фермерский островок" реализует федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО "Корпорация "МСП") по всей России, его цель — создание специализированных торговых объектов для сбыта фермерской продукции. Сейчас проект действует в 30 регионах России. В Тюмени островок открыли при взаимодействии с правительством области и розничной торговой компанией X5 Group (торговые сети "Перекресток", "Пятерочка", "Чижик"). В качестве оператора проекта в области определена компания "Тюменские аэрозоли".

Добавим, что первый "Фермерский островок" открыли в "Пятерочке" по ул. Осипенко, 79 в сентябре прошлого года. По словам Юрия Холодилина, сейчас ведутся переговоры об открытии третьей торговой точки в магазине "Лента".

Виктория Макарова