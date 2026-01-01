  • 22 января 202622.01.2026четверг
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

В Тюмени открыли второй "Фермерский островок"

Экономика, 14:53 22 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй специализированный торговый объект "Фермерский островок" открыли в магазине "Перекресток" в тюменском ТРЦ "Гудвин" 22 января. Здесь фермеры, сельскохозяйственные и ремесленные производители Тюменской области представляют свою продукцию напрямую покупателям.

"Есть проблема, что местные производители не могут зайти в сети – слишком высокие требования, необходимо сделать много документации, которую обычный фермер не может выполнить. Сети тоже не заинтересованы в мелких производителях. Им нужно, чтобы привозили фурами. И родилась такая программа в России, где бы местная продукция была представлена в ассортименте. Второй островок в Тюмени открыли в более проходном месте, где в выходные много народу", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель компании "Тюменские аэрозоли", оператор проекта "Фермерский островок" в Тюменской области Юрий Холодилин.

Он добавил, что суть идеи – в создании точек внутри крупных магазинов, где продукты местных фермеров стали бы заметнее и доступнее для жителей. Такие островки помогут им стать узнаваемыми и больше продавать.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сейчас на площадке представлено около 20 участников из Тюменской области. Они завезли широкий ассортимент продукции: мясо, сало, микрозелень, сыры, мед, варенье, экочаи, фермерские полуфабрикаты, пельмени и манты, квашеная капуста, масло и другое. В том числе заключены договоры с несколькими тюменскими охотничьими угодьями, которые занимаются добычей мяса диких животных: лосей, кабанов, косуль. Перед тем как попасть на полку островка, мясо проходит проверку, на него получают ветеринарные свидетельства о соответствии всем нормам, затем отправляют в коптильный цех и проводят обработку. Только после этого продукт можно продавать.

﻿

Вся продукция здесь имеет сертификаты качества и нужные документы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Людям нравится продукция. Купив один раз, они приходят за ней повторно. Некоторых покупателей мы даже запомнили в лицо. Многие берут сало по-домашнему, шпик копченый и другие мясные деликатесы. Ценят и мед за то, что он натуральный. Очень нравится тюменцам все рыбное. Некоторые наименования разбирают прямо в день поставки, которая у нас раз в неделю", - поделился руководитель отдела продаж завода "Тюменские аэрозоли" Андрей Рычков.

﻿

Напомним, что проект "Фермерский островок" реализует федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО "Корпорация "МСП") по всей России, его цель — создание специализированных торговых объектов для сбыта фермерской продукции. Сейчас проект действует в 30 регионах России. В Тюмени островок открыли при взаимодействии с правительством области и розничной торговой компанией X5 Group (торговые сети "Перекресток", "Пятерочка", "Чижик"). В качестве оператора проекта в области определена компания "Тюменские аэрозоли".

﻿

Добавим, что первый "Фермерский островок" открыли в "Пятерочке" по ул. Осипенко, 79 в сентябре прошлого года. По словам Юрия Холодилина, сейчас ведутся переговоры об открытии третьей торговой точки в магазине "Лента".

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Корпорация МСП , сельхозпроизводители , фермеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:53 22.01.2026В Тюмени открыли второй "Фермерский островок"
14:31 22.01.2026Все скважины в Исетском округе готовы к работе в мороз
13:36 22.01.2026Тюменским предпринимателям с маркировкой "Честный знак" сократили путь на маркетплейсы
11:57 22.01.202621 социальный объект построят в микрорайоне "Тура" в Тюмени благодаря механизму КРТ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора