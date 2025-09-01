В Тюмени открылся новый "Фермерский островок"

Открытие специализированного торгового объекта "Фермерский островок" состоялось в магазине "Пятерочка" по адресу улица П. Осипенко, 79 в тюмени 24 сентября.

"Открытие "Фермерского островка" — это важный шаг в развитии сельскохозяйственной отрасли региона. Проект создает дополнительные возможности для реализации продукции местных производителей", — отметил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

По его словам, особенно ценно то, что теперь жители города смогут познакомиться с уникальными продуктами местных фермеров, которые ранее были доступны только в отдаленных районах области. "Это прекрасная инициатива по консолидации торговых площадок, которая позволит небольшим локальным производителям представить свою продукцию широкому кругу покупателей", — подчеркнул он и добавил, что программа по открытию подобных островков запущена не только в столице региона, но и в Тюменской области.

Владимир Чейметов рассказал, что сейчас на площадке представлено 19 участников, и это только начало. Он также отметил важность формата для развития сельского хозяйства региона, потому что такие инициативы позволяют небольшим производителям легче входить на рынок, а потребителям — получать свежие и качественные продукты от местных фермеров. "Уверен, что "Фермерский островок" станет популярной площадкой как среди производителей, так и среди покупателей", - подытожил он.

Своими впечатлениями поделилась одна из первых покупателей Альфия Минулина, которой магазин показался очень уютным. "Места, конечно, маловато, но я думаю, что это только начало. Здесь представлен большой ассортимент интересной продукции, особенно впечатлил выбор орехов, ягод и фруктов в меду, в нашей семье любят такой десерт. Очень радует, что это продукция местных производителей — тюменских фермеров, которых мы так ценим".

Оператор проекта на территории региона — компания "Тюменские аэрозоли". Торговая площадка работает по модели кооператива, где представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей.

Проект реализован при поддержке АО "Корпорация МСП" совместно с правительством Тюменской области и розничной компанией X5 Group. "Фермерский островок" успешно работает в десятках регионов России с 2021 года. На данный момент в проекте участвуют 19 местных производителей, и их число планируется увеличивать.

Инна Кондрашкина