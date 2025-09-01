  • 24 сентября 202524.09.2025среда
  • USD83,3506
    EUR99,0363
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер западный

В Тюмени открылся новый "Фермерский островок"

Общество, 15:24 24 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие специализированного торгового объекта "Фермерский островок" состоялось в магазине "Пятерочка" по адресу улица П. Осипенко, 79 в тюмени 24 сентября.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Открытие "Фермерского островка" — это важный шаг в развитии сельскохозяйственной отрасли региона. Проект создает дополнительные возможности для реализации продукции местных производителей", — отметил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По его словам, особенно ценно то, что теперь жители города смогут познакомиться с уникальными продуктами местных фермеров, которые ранее были доступны только в отдаленных районах области. "Это прекрасная инициатива по консолидации торговых площадок, которая позволит небольшим локальным производителям представить свою продукцию широкому кругу покупателей", — подчеркнул он и добавил, что программа по открытию подобных островков запущена не только в столице региона, но и в Тюменской области.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Владимир Чейметов рассказал, что сейчас на площадке представлено 19 участников, и это только начало. Он также отметил важность формата для развития сельского хозяйства региона, потому что такие инициативы позволяют небольшим производителям легче входить на рынок, а потребителям — получать свежие и качественные продукты от местных фермеров. "Уверен, что "Фермерский островок" станет популярной площадкой как среди производителей, так и среди покупателей", - подытожил он.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Своими впечатлениями поделилась одна из первых покупателей Альфия Минулина, которой магазин показался очень уютным. "Места, конечно, маловато, но я думаю, что это только начало. Здесь представлен большой ассортимент интересной продукции, особенно впечатлил выбор орехов, ягод и фруктов в меду, в нашей семье любят такой десерт. Очень радует, что это продукция местных производителей — тюменских фермеров, которых мы так ценим".

Оператор проекта на территории региона — компания "Тюменские аэрозоли". Торговая площадка работает по модели кооператива, где представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей.

﻿

Проект реализован при поддержке АО "Корпорация МСП" совместно с правительством Тюменской области и розничной компанией X5 Group. "Фермерский островок" успешно работает в десятках регионов России с 2021 года. На данный момент в проекте участвуют 19 местных производителей, и их число планируется увеличивать.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# сельхозпродукция , фермеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 24.09.2025В Тюмени открылся новый "Фермерский островок"
15:13 24.09.2025Волонтеры Сбера помогают восстанавливать леса в Тюменской области
15:02 24.09.2025В Тюмени у школы № 38 обновили спортивную инфраструктуру
14:51 24.09.2025Второй творческий форум "СВОя культура" для ветеранов СВО стартовал в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора