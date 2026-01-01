Все скважины в Исетском округе готовы к работе в мороз

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

41 скважина обеспечивает водоснабжение жителей Исетского округа. В мороз все они готовы к работе - обследованы, обеспечены аварийными запчастями и тепловыми пушками, сообщает администрация Исетского округа.

"На случай нештатной ситуации у нас создан аварийный запас глубинных насосов, запарной арматуры разных диаметров, труб. Имеются тепловые пушки и электроконвекторы", - рассказал начальник по обслуживанию объектов "Росводоканал Тюмень" в округе Владимир Шарашкин.

Сотрудники предприятия обеспечены средствами индивидуальной защиты: теплой одеждой, обувью, рукавицами и перчатками, а также кремами для защиты кожи от воздействия низких температур и ветра.