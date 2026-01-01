  • 22 января 202622.01.2026четверг
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

Все скважины в Исетском округе готовы к работе в мороз

Экономика, 14:31 22 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

41 скважина обеспечивает водоснабжение жителей Исетского округа. В мороз все они готовы к работе - обследованы, обеспечены аварийными запчастями и тепловыми пушками, сообщает администрация Исетского округа.

"На случай нештатной ситуации у нас создан аварийный запас глубинных насосов, запарной арматуры разных диаметров, труб. Имеются тепловые пушки и электроконвекторы", - рассказал начальник по обслуживанию объектов "Росводоканал Тюмень" в округе Владимир Шарашкин.

Сотрудники предприятия обеспечены средствами индивидуальной защиты: теплой одеждой, обувью, рукавицами и перчатками, а также кремами для защиты кожи от воздействия низких температур и ветра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Водоканал , ЖКХ , концессия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:53 22.01.2026В Тюмени открыли второй "Фермерский островок"
14:31 22.01.2026Все скважины в Исетском округе готовы к работе в мороз
13:36 22.01.2026Тюменским предпринимателям с маркировкой "Честный знак" сократили путь на маркетплейсы
11:57 22.01.202621 социальный объект построят в микрорайоне "Тура" в Тюмени благодаря механизму КРТ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора