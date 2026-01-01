21 социальный объект построят в микрорайоне "Тура" в Тюмени благодаря механизму КРТ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

21 социальный объект построят в развивающемся по механизму КРТ микрорайоне "Тура" в Тюмени. Всего над преобразованием территории Лесобазы трудятся 10 застройщиков. Вместе с современным жильем различного класса они создают и социальную инфраструктуру.

О преобразовании старого района говорили на паблик-токе "Настоящее и будущее микрорайона "Тура": как продвигается преобразование недооцененного района Тюмени". Организовали его городская администрация совместно с пресс-центром сетевого издания "МегаТюмень" в центре стратегического развития "Сибирь".

"На всей территории появятся две школы, девять детских садов, два спортивных объекта, в том числе большой спортивный комплекс с ледовой ареной на улице Сахалинской, четыре объекта здравоохранения, два пункта полиции, библиотека и один объект дополнительного образования. Предусмотрены набережные и благоустройство акватории", - привела данные начальник отдела комплексного развития территорий департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Екатерина Чистякова.

Как она пояснила, реновация локаций старого района началась в 2016 году. Первым был договор о развитии застроенных территорий с компанией "Стройинвест".

"В 2021 году этот механизм сменился комплексным развитием территорий, но договоры, ранее заключенные, планово реализуются. Первой локацией по КРТ в микрорайоне "Тура" стал проект с компанией "ЭНКО". Здесь строится ЖК "Беринг", где ранее было 33 аварийных многоквартирных дома. Их снесли за счет застройщика, еще 31 дом – за счет средств бюджета. Отселение выполнено на 100 процентов. Строительство на этом месте идет успешно. На территории предусмотрен детский сад. И все другие локации, которые также преобразятся по договорам КРТ, включают в себя много социальных объектов", - уточнила начальник отдела.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй локацией, где началось преобразование, стала территория по ул. Сахалинской. Застройщик "Стройинвест" заключил договор. Смежная территория находится в стадии планирования и станет логическим продолжением КРТ на этой улице. Торги пройдут в 2026 году.

Около 314 тыс. кв. м планирует построить по договору КРТ девелоперская компания "Север" до 20240 г. Первую очередь планируют сдать к концу 2029 г. Для этого расселят и снесут 30 аварийных домов, включая пять восьмиэтажных пансионатов, 36 частных домов и почти 160 нежилых объектов.

"Этапность соответствует канонам КРТ: расселение, снос, строительство. Мы находимся в процессе согласования сроков расселения, строительства жилых и социальных объектов. Хотим, чтобы на смену депрессивной застройке, которая и морально, и физически уже устарела, пришла современная и комфортная среда. Основной класс жилья - комфорт, с хорошими видовыми характеристиками на озеро Оброчное, а также комфорт плюс и бизнес-класс. Также мы построим два детских сада, библиотеку, объекты здравоохранения, спорта и бытовых услуг, почты, полиции. Благоустроим общественные пространства и парковые зоны", - рассказал о планах реализации комплексного развития территории представитель компании "Север" Станислав Чикишев.

В 2025 году территория под тюменским элеватором перешла компании "ИНКО". С этого момента началось ее развитие. Для будущего строительства застройщик к марту завершит снос старых зданий.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Построим здесь комфортабельный микрорайон по нашим стандартам, с красивым видом на русло реки. Появятся и социальные объекты, и встроенно-пристроенные помещения. Если появятся другие локации, мы готовы и дальше развивать эту территорию. Район перспективный, рядом Гагаринский парк и межуниверситетский кампус. Учтено в архитектурной концепции и историческое наследие", - пояснил технический директор ГК "ИНКО" Алексей Петров.

Ставку на возведение жилья стандарт-класса по договору КРТ на Лесобазе делает компания "Паритет". Под масштабную застройку отведено 14,52 га, предусмотрено всего три квартала.

"Получено разрешение на строительство почти 130 тысяч квадратных метров. Поскольку локация прилегает к Чистым прудам, то аналогичное название имеет возводимый нами жилой комплекс. У локации есть все перспективы по развитию – она станет огромной агломерацией в будущем, но сегодня развивается медленнее, чем Московский трак с Тюменской слободой, Заречная часть", - уточнил председатель правления группы компаний "Паритет" Павел Галкин.

По его мнению, мкр-н Тура в части безопасности уже не отличается от других территорий Тюмени. Он рассказал, что по исследованию, которое провели застройщики города, Лесобаза находится на предпоследнем месте с наименьшими показателями происшествий.

Вместе с тем, директор отделения федерального агентства недвижимости Fedesta в Тюмени Анастасия Мохова отметила, что Лесобаза является недооцененным районом. По ее мнению, преимуществами являются близкое расположению к центральной части города и стоимость жилья.

"Появление новых объектов уже повлияло на рынок недвижимости в районе. Ликвидность жилья растет, правда не такими темпами, как в других территориях. Район развивается за счет новых жилых комплексов. При этом застройщики при реализации своих проектов должны учитывать то, что рынок труда изменился, и многие тюменцы стали работать удаленно, из дома. Соответственно, все, что им необходимо для жизни, должно быть максимально приближено", - подчеркнула руководитель офиса.

Оксана Корнеенкова