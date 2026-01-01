  • 22 января 202622.01.2026четверг
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

Молодежь Приишимья обучат сопровождать туристические группы

Общество, 11:13 22 января 2026

предоставлено Андреем Лысенковым | Фото: предоставлено Андреем Лысенковым

Проект "Следопыты Средиземья", реализуемый АНО "Белый клевер" из Ишима, стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов 2026 года. На его реализацию выделено более 3 млн руб. Средства пойдут на подготовку инструкторов и гидов для развития загородного туризма на юге Тюменской области.

предоставлено Андреем Лысенковым | Фото: предоставлено Андреем Лысенковым

Инициатива направлена на формирование кадрового резерва молодых проводников, способных безопасно и профессионально вести группы разного уровня подготовки: от школьников 5–11 классов и маломобильных групп до серьезно подготовленных физически людей. Проект станет ответом на растущий спрос на внутренний туризм и одновременно решит проблему нехватки квалифицированных сопровождающих на территории.

предоставлено Андреем Лысенковым | Фото: предоставлено Андреем Лысенковым

Как отмечает социальный архитектор проекта "Средиземье – Степи, Югры, Алтая и Урала" Андрей Лысенков, парадокс ситуации в том, что маршруты в Приишимье есть, а тех, кто может их профессионально показать, критически мало. "У нас, как и по всей России, идет бурный рост внутреннего туризма как такового. Жители же Приишимья считают, что показывать нечего. На самом деле на протяжении десятка лет мы занимаемся тем, что изучаем край и понимаем: маршруты есть, а сопровождающих грамотных в таком количестве нет", – пояснил он.

предоставлено Андреем Лысенковым | Фото: предоставлено Андреем Лысенковым

В рамках проекта планируется отобрать не менее 90 человек в возрасте до 35 лет и провести для них обучающие сборы. Участники освоят туристическое многоборье, спортивное ориентирование и основы поисково‑спасательных работ. После теоретической и практической подготовки десять лучших выпускников получат возможность провести пешие, вело‑ и водные походы для 320 учащихся 9-11 классов и студентов. Одновременно 20 волонтеров будут помогать опытным гидам в проведении пятичасовых экскурсий для 720 школьников 5–8 классов на территории Синицинского бора и загородного парка "Норгород".

предоставлено Андреем Лысенковым | Фото: предоставлено Андреем Лысенковым

Развитие туризма на территории сдерживается рядом объективных факторов. Прежде всего, отсутствует местная коммерческая инфраструктура: ближайшие организованные туристические предложения находятся в 300 км – в Тюмени. Кроме того, ощущается острая нехватка всесторонне подготовленных инструкторов, нет единой материально‑технической базы, а у потенциальных проводников отсутствует системный опыт работы с группами. Проект "Следопыты Средиземья" призван ликвидировать эти пробелы, создав устойчивую модель подготовки кадров.

предоставлено Андреем Лысенковым | Фото: предоставлено Андреем Лысенковым

Андрей Лысенков подчеркнул, что ставит целью вырастить не просто сопровождающих, а универсальных специалистов, способных сочетать физическую подготовку с краеведческой эрудицией. "Мы хотим создать универсалов, которые могли бы закрывать направления полностью: самостоятельно ориентироваться, создавать маршруты по уровням сложности физической и познавательной части. То есть те, кто сможет не просто провести группу, но и рассказать о крае, исторической составляющей, флоре и фауне, распределить нагрузку так, чтобы люди получили удовольствие, а не устали", – объяснил Андрей Лысенков.

После завершения проекта планируется сертификация выпускников, желающих продолжить работу инструкторами. Альпполигон и имеющийся инвентарь будут использоваться для дальнейших тренировок, в том числе со школьниками, занимающимися в туристических секциях. В среднесрочной перспективе, до трех лет, организаторы рассчитывают охватить не менее 5 тыс. школьников и студентов мероприятиями экологической и туристической направленности.

﻿

В проекте учтена доступность маршрутов для младших школьников и маломобильных групп. В парке "Норгород" разрабатываются короткие тропы протяженностью до 5–7 км, позволяющие участникам познакомиться с природой края без чрезмерных физических нагрузок. Такая адаптация делает туристический процесс доступным для более широкого круга жителей региона.

Кроме того, инициатива выходит за рамки одного муниципалитета, интегрируя соседние округа: Сладковский, Казанский, Сорокинский, Армизонский, Бердюжский. Для каждой территории формируется собственная легенда: земли великанов, болотные земли и другие нарративы, усиливающие краеведческий колорит. Это не только повышает туристическую привлекательность муниципалитетов, но и способствует сохранению местного наследия.

Андрей Лысенков отметил, что таким образом, "Следопыты Средиземья" решают комплекс задач: готовят кадровый резерв для безопасного туризма, развивают инфраструктуру, вовлекают молодежь в краеведение и экологическое волонтерство. "Грантовая поддержка в свою очередь становится важным импульсом для создания устойчивой системы загородного туризма в Приишимье, где каждый маршрут становится не просто тропой, а историей, рассказанной знатоками родного края", – резюмировал он.

предоставлено Андреем Лысенковым | Фото: предоставлено Андреем Лысенковым

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Приишимье , внутренний туризм , фонд президентских грантов

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:08 22.01.2026Тюменские мужчины опередили женщин в январском шопинге
11:35 22.01.2026В Тюменской области 210 аварийных бригад готовы к устранению инцидентов на сетях в мороз
11:24 22.01.2026Госуправление охраной труда Тюменской области стало одним из лидеров в стране
11:13 22.01.2026Молодежь Приишимья обучат сопровождать туристические группы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора