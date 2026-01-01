Молодежь Приишимья обучат сопровождать туристические группы

Проект "Следопыты Средиземья", реализуемый АНО "Белый клевер" из Ишима, стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов 2026 года. На его реализацию выделено более 3 млн руб. Средства пойдут на подготовку инструкторов и гидов для развития загородного туризма на юге Тюменской области.

Инициатива направлена на формирование кадрового резерва молодых проводников, способных безопасно и профессионально вести группы разного уровня подготовки: от школьников 5–11 классов и маломобильных групп до серьезно подготовленных физически людей. Проект станет ответом на растущий спрос на внутренний туризм и одновременно решит проблему нехватки квалифицированных сопровождающих на территории.

| Фото: предоставлено Андреем Лысенковым

Как отмечает социальный архитектор проекта "Средиземье – Степи, Югры, Алтая и Урала" Андрей Лысенков, парадокс ситуации в том, что маршруты в Приишимье есть, а тех, кто может их профессионально показать, критически мало. "У нас, как и по всей России, идет бурный рост внутреннего туризма как такового. Жители же Приишимья считают, что показывать нечего. На самом деле на протяжении десятка лет мы занимаемся тем, что изучаем край и понимаем: маршруты есть, а сопровождающих грамотных в таком количестве нет", – пояснил он.

В рамках проекта планируется отобрать не менее 90 человек в возрасте до 35 лет и провести для них обучающие сборы. Участники освоят туристическое многоборье, спортивное ориентирование и основы поисково‑спасательных работ. После теоретической и практической подготовки десять лучших выпускников получат возможность провести пешие, вело‑ и водные походы для 320 учащихся 9-11 классов и студентов. Одновременно 20 волонтеров будут помогать опытным гидам в проведении пятичасовых экскурсий для 720 школьников 5–8 классов на территории Синицинского бора и загородного парка "Норгород".

Развитие туризма на территории сдерживается рядом объективных факторов. Прежде всего, отсутствует местная коммерческая инфраструктура: ближайшие организованные туристические предложения находятся в 300 км – в Тюмени. Кроме того, ощущается острая нехватка всесторонне подготовленных инструкторов, нет единой материально‑технической базы, а у потенциальных проводников отсутствует системный опыт работы с группами. Проект "Следопыты Средиземья" призван ликвидировать эти пробелы, создав устойчивую модель подготовки кадров.

Андрей Лысенков подчеркнул, что ставит целью вырастить не просто сопровождающих, а универсальных специалистов, способных сочетать физическую подготовку с краеведческой эрудицией. "Мы хотим создать универсалов, которые могли бы закрывать направления полностью: самостоятельно ориентироваться, создавать маршруты по уровням сложности физической и познавательной части. То есть те, кто сможет не просто провести группу, но и рассказать о крае, исторической составляющей, флоре и фауне, распределить нагрузку так, чтобы люди получили удовольствие, а не устали", – объяснил Андрей Лысенков.

После завершения проекта планируется сертификация выпускников, желающих продолжить работу инструкторами. Альпполигон и имеющийся инвентарь будут использоваться для дальнейших тренировок, в том числе со школьниками, занимающимися в туристических секциях. В среднесрочной перспективе, до трех лет, организаторы рассчитывают охватить не менее 5 тыс. школьников и студентов мероприятиями экологической и туристической направленности.

В проекте учтена доступность маршрутов для младших школьников и маломобильных групп. В парке "Норгород" разрабатываются короткие тропы протяженностью до 5–7 км, позволяющие участникам познакомиться с природой края без чрезмерных физических нагрузок. Такая адаптация делает туристический процесс доступным для более широкого круга жителей региона.

Кроме того, инициатива выходит за рамки одного муниципалитета, интегрируя соседние округа: Сладковский, Казанский, Сорокинский, Армизонский, Бердюжский. Для каждой территории формируется собственная легенда: земли великанов, болотные земли и другие нарративы, усиливающие краеведческий колорит. Это не только повышает туристическую привлекательность муниципалитетов, но и способствует сохранению местного наследия.

Андрей Лысенков отметил, что таким образом, "Следопыты Средиземья" решают комплекс задач: готовят кадровый резерв для безопасного туризма, развивают инфраструктуру, вовлекают молодежь в краеведение и экологическое волонтерство. "Грантовая поддержка в свою очередь становится важным импульсом для создания устойчивой системы загородного туризма в Приишимье, где каждый маршрут становится не просто тропой, а историей, рассказанной знатоками родного края", – резюмировал он.

Инна Кондрашкина