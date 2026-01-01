В Тюменской области 210 аварийных бригад готовы к устранению инцидентов на сетях в мороз

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

210 аварийно-восстановительных бригад сформировано в Тюменской области на случай инцидентов в сфере ЖКХ в период морозов. В их составе 896 специалистов с 339 единицами техники, сообщает информационный центр регионального правительства.

Также подготовлен запас материалов и оборудования. В резерве находятся 310 источников электроснабжения и четыре - теплоснабжения.

Вопрос работы энергетической инфраструктуры в морозы стал первым в повестке совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. О результатах подготовки к зиме главе страны доложил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он отметил, что во всех регионах проведены противоаварийные тренировки, отработано взаимодействие всех участников и обновлены нормативные требования продолжается ежедневный мониторинг ситуации и оперативная отработка возникающих вопросов.

На случай аварий подготовлено 25 тыс. аварийных бригад общей численностью 112 тыс. человек, оснащенных 45 тыс. единицами техники. По сравнению с прошлым годом среднее время аварийно-восстановительных работ по стране снизилось на 8,5 %.