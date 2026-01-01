Многодетным семьям сохранят единое пособие при увеличении дохода

Многодетные семьи сохранят право на пособие при увеличении дохода, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикована на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Кабмин разработал предложения, позволяющие назначать единое пособие многодетным семьям при небольшом увеличении дохода, не более чем 10% выше прожиточного минимума.

Она напомнила, что в ходе прямой линии к президенту обратилась многодетная семья Баязитовых из Тюменской области, которая утратила право на единое пособие из-за роста в течение года трудовых доходов.

"Что предлагается внести в изменения в правила назначения единого пособия? Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи средний душевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев. С учетом величины прожиточного минимума установленные на 2026 год, размер допустимого превышения составит 1894 рубля, то есть это означает, что в пределах этого увеличения, пособие будет по-прежнему назначаться", - сказала Татьяна Голикова.