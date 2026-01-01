  • 22 января 202622.01.2026четверг
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

Многодетным семьям сохранят единое пособие при увеличении дохода

Общество, 10:18 22 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Многодетные семьи сохранят право на пособие при увеличении дохода, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикована на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Кабмин разработал предложения, позволяющие назначать единое пособие многодетным семьям при небольшом увеличении дохода, не более чем 10% выше прожиточного минимума.

Она напомнила, что в ходе прямой линии к президенту обратилась многодетная семья Баязитовых из Тюменской области, которая утратила право на единое пособие из-за роста в течение года трудовых доходов.

"Что предлагается внести в изменения в правила назначения единого пособия? Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи средний душевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев. С учетом величины прожиточного минимума установленные на 2026 год, размер допустимого превышения составит 1894 рубля, то есть это означает, что в пределах этого увеличения, пособие будет по-прежнему назначаться", - сказала Татьяна Голикова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Путин , Татьяна Голикова , многодетные семьи , пособие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:08 22.01.2026Тюменские мужчины опередили женщин в январском шопинге
11:35 22.01.2026В Тюменской области 210 аварийных бригад готовы к устранению инцидентов на сетях в мороз
11:24 22.01.2026Госуправление охраной труда Тюменской области стало одним из лидеров в стране
11:13 22.01.2026Молодежь Приишимья обучат сопровождать туристические группы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора