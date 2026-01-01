Жителя Тюменского округа обвиняют в причинении смертельных травм своему знакомому

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Тюменского округа. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и краже, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 2 сентября 2025 года в квартире дома в поселке Богандинский Тюменского округа произошел конфликт. Между фигурантом и его 43-летним знакомым возникла ссора из-за малозначительного повода. В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшему 20 ударов руками и ногами. После избиения обвиняемый скрылся, а его знакомый вскоре скончался на месте от травм.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела был выявлен факт кражи. 8 мая 2025 года обвиняемый похитил мобильный телефон у своей знакомой.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.