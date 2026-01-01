  • 22 января 202622.01.2026четверг
Чернышенко привел в пример Тюменскую область, где в детсадах работают по запросам родителей

Общество, 10:07 22 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детские сады по запросу родителей могут создавать "дежурные группы" и работать до восьми часов вечера, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По закону регионы и учреждения могут устанавливать его самостоятельно, и сады, как правило, работают с восьми утра до семи вечера. Но где-то, как, например, в Тюменской области, выбирают более гибкий подход, когда открыты группы с разной продолжительностью пребывания: там есть девять, десять с половиной и даже двенадцать часов", - привел в пример Чернышенко Тюменскую область.

Вице-премьер отметил, что не во всех регионах формируются такие группы, поэтому работу с губернаторами и коллегами по совершенствованию режимов посещения правительство продолжит.

