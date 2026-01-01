  • 22 января 202622.01.2026четверг
В Тюмени ученики второй смены останутся дома из-за морозов

Общество, 10:40 22 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Занятия для учеников 1–4 классов второй смены в Тюмени отменяются из-за морозов 22 января. Информация опубликована в официальных источниках городской администрации.

В первую смену не учились ребята с 1 по 9 класс в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме. В Тобольске актировка была объявлена для школьников всех классов - там столбики термометров утром показали минус 37 градусов.

