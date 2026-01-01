  • 22 января 202622.01.2026четверг
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

Госуправление охраной труда Тюменской области стало одним из лидеров в стране

Общество, 11:24 22 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла третье место в рейтинге органов исполнительной власти субъектов России по осуществлению государственного управления охраной труда по итогам 2024 года. Результаты рейтинга сформировал Минтруд России. Годом ранее Тюменская область занимала 12 место, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В регионе государственная политика по улучшению условий и охраны труда направлена на снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников, на повышение культуры производства на предприятиях. В течение года совершенствовалась система мониторинга условий труда, внедрялись новые подходы и решения, направленные на сохранение жизни и здоровья работников.

Рейтинг субъектов России формируется ежегодно. Специально разработанная методика позволяет проводить как комплексную оценку деятельности региональных органов исполнительной власти по труду, так и анализировать их деятельность по отдельным направлениям.

# охрана труда

