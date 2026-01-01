Около 150 кошек и собак представят на выставке бездомных животных в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставку бездомных животных "Плюша, домой!" проведет благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки" в Тюмени в конце весны – начале лета. На ее реализацию добровольцы выиграли более 830 тыс. 990 рублей по итогам первого конкурса 2026 года Фонда президентских грантов.

"Ключевая цель проекта - найти ответственный дом для бездомных животных. Мы работаем в формате осознанного пристройства: проводим анкетирование потенциальных хозяев, консультации с кураторами, даем возможность принять отложенное решение, а также сопровождаем семьи после переезда животного домой. Практика показывает, что большинство возвратов связано с импульсивными решениями или трудностями адаптации, поэтому мы фокусируемся на работе с причинами, а не с последствиями", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" куратор Фонда, автор проекта Арина Щербич.

На выставке будет представлено не менее 150 кошек и собак, прошедших вакцинацию, обработку от паразитов, кастрацию. Это позволит потенциальным хозяевам лично познакомиться с животными, которые готовы к переезду в новый дом. При этом фонд планирует привлечь к проекту и сторонние волонтерские организации – это увеличит масштаб мероприятия и снизит нагрузку с зоозащитных сообществ. Кроме того, "Плюша, домой!" позволит активным волонтерским сообществам обменяться опытом и получить навыки качественной отдачи животных в семьи.

"Летом 2025 года мы уже работали со сторонними волонтерскими организациями: они привозили на выставку своих кастрированных и социализированных подопечных, которые также успешно находили дом. В этот раз мы планируем выстраивать сотрудничество по аналогичной модели", — добавила Арина Щербич.

| Фото: Фонд "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: Фонд "Потеряшки" во ВКонтакте

Как отмечают организаторы, для них приоритет — не количество, а качество пристройства. По опыту Фонда, около 2 % усыновителей возвращают животных. Нередко это происходит из-за недостаточной информированности. Иногда достаточно пары рекомендаций, чтобы проблему устранить и животное осталось дома, поэтому на выставке с каждым посетителем будет проведено анкетирование и беседа о правилах адаптации, вакцинации и содержании животных.

"Мы рассматриваем выставку как ежегодную. Уже сейчас для нас это устойчивый формат, который планируем развивать из года в год. Поэтому мы постоянно находимся в поиске не только новых площадок, но и партнеров, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве", - подчеркнула автор проекта.

Выставки фонд начал проводить с 2022 года, так как потенциальным хозяевам важно видеть животное лично: пообщаться, понять его характер, почувствовать связь. Однако отсутствие единого помещения исключало такую возможность. В результате первый раз добровольцы представили 30 животных, из которых семеро нашли дом. В прошлом году жители увидели уже 80 кошек и собак, а 25 питомцев обрели хозяев. В этот раз "Потеряшки" планируют передать в семьи не менее 50 бездомных животных, участвующих во встрече "Плюша, домой!"

Напомним, фонд "Потеряшки" — не приют. Все подопечные (в среднем 300–350 животных) живут на временных передержках у волонтёров.

Виктория Макарова