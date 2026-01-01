  • 22 января 202622.01.2026четверг
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

Около 150 кошек и собак представят на выставке бездомных животных в Тюмени

Общество, 11:02 22 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставку бездомных животных "Плюша, домой!" проведет благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки" в Тюмени в конце весны – начале лета. На ее реализацию добровольцы выиграли более 830 тыс. 990 рублей по итогам первого конкурса 2026 года Фонда президентских грантов.

"Ключевая цель проекта - найти ответственный дом для бездомных животных. Мы работаем в формате осознанного пристройства: проводим анкетирование потенциальных хозяев, консультации с кураторами, даем возможность принять отложенное решение, а также сопровождаем семьи после переезда животного домой. Практика показывает, что большинство возвратов связано с импульсивными решениями или трудностями адаптации, поэтому мы фокусируемся на работе с причинами, а не с последствиями", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" куратор Фонда, автор проекта Арина Щербич.

На выставке будет представлено не менее 150 кошек и собак, прошедших вакцинацию, обработку от паразитов, кастрацию. Это позволит потенциальным хозяевам лично познакомиться с животными, которые готовы к переезду в новый дом. При этом фонд планирует привлечь к проекту и сторонние волонтерские организации – это увеличит масштаб мероприятия и снизит нагрузку с зоозащитных сообществ. Кроме того, "Плюша, домой!" позволит активным волонтерским сообществам обменяться опытом и получить навыки качественной отдачи животных в семьи.

"Летом 2025 года мы уже работали со сторонними волонтерскими организациями: они привозили на выставку своих кастрированных и социализированных подопечных, которые также успешно находили дом. В этот раз мы планируем выстраивать сотрудничество по аналогичной модели", — добавила Арина Щербич.

Фонд "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: Фонд "Потеряшки" во ВКонтакте

Как отмечают организаторы, для них приоритет — не количество, а качество пристройства. По опыту Фонда, около 2 % усыновителей возвращают животных. Нередко это происходит из-за недостаточной информированности. Иногда достаточно пары рекомендаций, чтобы проблему устранить и животное осталось дома, поэтому на выставке с каждым посетителем будет проведено анкетирование и беседа о правилах адаптации, вакцинации и содержании животных.

"Мы рассматриваем выставку как ежегодную. Уже сейчас для нас это устойчивый формат, который планируем развивать из года в год. Поэтому мы постоянно находимся в поиске не только новых площадок, но и партнеров, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве", - подчеркнула автор проекта.

Выставки фонд начал проводить с 2022 года, так как потенциальным хозяевам важно видеть животное лично: пообщаться, понять его характер, почувствовать связь. Однако отсутствие единого помещения исключало такую возможность. В результате первый раз добровольцы представили 30 животных, из которых семеро нашли дом. В прошлом году жители увидели уже 80 кошек и собак, а 25 питомцев обрели хозяев. В этот раз "Потеряшки" планируют передать в семьи не менее 50 бездомных животных, участвующих во встрече "Плюша, домой!"

Напомним, фонд "Потеряшки" — не приют. Все подопечные (в среднем 300–350 животных) живут на временных передержках у волонтёров.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бездомные животные , выставка , грант , фонд президентских грантов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:08 22.01.2026Тюменские мужчины опередили женщин в январском шопинге
11:35 22.01.2026В Тюменской области 210 аварийных бригад готовы к устранению инцидентов на сетях в мороз
11:24 22.01.2026Госуправление охраной труда Тюменской области стало одним из лидеров в стране
11:13 22.01.2026Молодежь Приишимья обучат сопровождать туристические группы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора