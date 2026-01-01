Механизаторы в Тюменской области могут бесплатно повысить квалификацию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучение для механизаторов стартовало в Тюменской области. В январе и феврале на базе ООО "Кировец-72" все желающие могут изучить особенности эксплуатации и обслуживания одноименных тракторов, сообщает региональный департамент АПК.

Первая группа из 16 человек уже освоила теоретическую часть и приступила к отработке знаний на практике в сервисном центре. Специалисты покажут им, как правильно использовать и обслуживать технику, чтобы избежать ее поломки и простоев, а также ответят на вопросы.

Запись и подробная информация по тел. +7 (3452) 490-450.