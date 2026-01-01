  • 22 января 202622.01.2026четверг
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

Механизаторы в Тюменской области могут бесплатно повысить квалификацию

Общество, 17:49 22 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучение для механизаторов стартовало в Тюменской области. В январе и феврале на базе ООО "Кировец-72" все желающие могут изучить особенности эксплуатации и обслуживания одноименных тракторов, сообщает региональный департамент АПК.

Первая группа из 16 человек уже освоила теоретическую часть и приступила к отработке знаний на практике в сервисном центре. Специалисты покажут им, как правильно использовать и обслуживать технику, чтобы избежать ее поломки и простоев, а также ответят на вопросы.

Запись и подробная информация по тел. +7 (3452) 490-450.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , Кировец , механизаторы , профессиональное обучение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 22.01.2026Билайн создал систему контроля обслуживания воздушных судов на базе компьютерного зрения
18:45 22.01.2026Более 300 молодых специалистов в Тюменской области трудоустроились после стажировки
18:34 22.01.2026Нормативы ТехноГТО на золотые значки сдали семь тюменцев
18:23 22.01.2026Исторический парк в Тюмени стал одним из лучших в России по посещаемости

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора