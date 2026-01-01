13 видов спорта для ветеранов спецоперации развивают в Тюменской области

Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

13 видов спорта для ветеранов специальной военной операции развивают в Тюменской области.

Об этом рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко в прямом эфире, который провели в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте.

Работа идет совместно с департаментом физической культуры и спорта Тюменской области. В 2025 году разработана региональная дорожная карта по вовлечению ветеранов в спортивную деятельность.

Бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, принимают активное участие в соревнованиях разного уровня. Так, в прошлом году зрители наблюдали за Кубком Защитников Отечества, который состоялся в марте в Ханты-Мансийске. Тогда тюменские ветераны спецоперации показали хорошие результаты и вернулись домой с медалями. В августе в Тюмени состоялся первый Кубок полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. Команда Тюменской области завоевала первое место в общекомандном зачете.

Главное, по словам руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области, выбравшие спорт участники спецоперации подают пример другим.

Вовлечение ветеранов специальной военной операции в спорт – важное направление тюменского филиала фонда "Защитники Отечества". С каждым годом количество вернувшихся с фронта бойцов, которые выбирают для себя различные активности, увеличивается. Эту работу сотрудники фонда продолжат и в 2026 году.

"Сегодня активно развиваются адаптивные виды спорта для ребят, у которых есть тяжелая инвалидность. Протезы не являются препятствием для занятий. Например, ветераны хорошо справляются с горными лыжами. Работаем с партнерами, чтобы развивать пара-бокс. У ребят должна быть возможность в определенное время собираться и заниматься. Хочу отметить, что ветераны завоевывают разряды кандидатов в мастера спорта. Один наш спортсмен вошел в сборную России по спортивному метанию ножа", — добавила Динара Поштаренко.

Инна Пахомова