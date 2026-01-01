  • 21 января 202621.01.2026среда
В Тюменском округе помощь участникам СВО поступает через благотворительный счет "Забота и милосердие"

Общество, 20:42 21 января 2026

Пресс-служба главы Тюменского округа | Фото: Пресс-служба главы Тюменского округа

В Тюменском округе помощь участникам СВО и их семьям поступает через благотворительный счет "Забота и милосердие", сообщает информационный центр правительства региона.

Сбор организован местным Советом ветеранов – в 2025 году на него поступило более 7,2 млн рублей. Около 6,5 млн уже израсходованы на нужды фронта.

Бойцам отправлены квадрокоптеры, устройства для обнаружения беспилотников "Булат-4", кроссовые мотоциклы, радиостанции, генераторы, подавители БПЛА и многое другое.

Волонтерскими организациями приобретены пряжи для вязания шерстяных изделий, основы и ткани для плетения 200 маскировочных сетей.

Всего добровольцами округа для фронта изготовлено около четырех тыс. сетей, более 40 тыс. единиц сухого душа и окопных свечей, более 26 тыс. упаковок сухих супов и фруктов, 17 тыс. единиц армейского розжига и охотничьих спичек.

Продолжается пошив одежды, постельных принадлежностей, нашлемников, балаклав и спецкостюмов. Всего в зону СВО отправлено 4 тыс. 148 посылок.

За счет пожертвований для семей участников спецоперации в 2025 году проводили газификацию и частичный ремонт жилья; организовывали социальные гостиные с мастер‑классами и выступлениями спикеров. Устраивали и новогодние мероприятия для детей, покупали подарки к памятным датам, дарили подписку на газету "Красное знамя".

Регулярно в Тюменском округе совместно с членами районной общественной организации ветеранов СВО "Держава" формируется список гуманитарной помощи, необходимой бойцам сегодня.

СВО , помощь

