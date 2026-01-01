  • 21 января 202621.01.2026среда
  • В Тюмени -28..-30 С 1 м/с ветер северный

Более 80 тысяч кубометров снега с начала нового года вывезли только с территории Тюменского округа

Общество, 21:02 21 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 80 тысяч кубометров снега с начала нового года вывезено только с территории Тюменского округа., сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Каждый день на расчистку 600 км региональных дорог Тюменского округа выезжает около 60 снегоуборочных машин. Дорожники работают в круглосуточном режиме - в две смены. Всего в текущий зимний период к уборке магистралей Тюменской области привлечено около 900 единиц техники.

Специалисты подрядной организации АО "ТОДЭП" контролируют ситуацию на дорогах. Работы по расчистке не прекращаются.

Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожной ситуацией.

