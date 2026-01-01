  • 21 января 202621.01.2026среда
Более 300 специалистов собрались на семинаре "Диалоги профессионалов 72 — Мы вместе" в Тюмени

Общество, 19:49 21 января 2026

Сергей Елесин, "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, "Тюменская линия"

Более 300 специалистов из 22 регионов собрались на семинаре "Диалоги профессионалов 72 — Мы вместе" в Тюмени. Мероприятие проходит на базе центра "Олимпийская ребячка" до 22 января.

Среди участников — руководители департаментов соцразвития, молодежной политики, здравоохранения, труда и занятости населения, образования и науки Тюменской области.

Темы обсуждений: кадровые вопросы, здоровье специалистов, взаимодействие с властью и родительским сообществом, источники финансирования, форматы семейных смен в лагерях.

"Опыт ассоциации "Мы вместе“ интересен специалистам. Особенность региона в том, что функционал отдыха и оздоровления находится в социальной сфере, а не только в сфере образования. Гости хотят разобраться, как устроена система", – сказал вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

﻿

В 2026 году три лагеря Тюменской области отмечают юбилеи: "Ребячья республика" — 35 лет, "Остров детства" — 20 лет, "Прометей" — 15 лет. Их представители также поделятся опытом на семинаре.

"B честь "Ребячьей Республики" в Тюмени предложили назвать улицу. "Ребячка" — настояший бренд региона. Люди голосуют за это", – сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

Тюменские лагеря и вожатые регулярно побеждают на всероссийских конкурсах. В 2025 году центр "Алые паруса" стал лучшим в России среди круглогодичных организаций детского отдыха и оздоровления, а вожатая "Ребячьей республики" Мария Кудымова вошла в число лучших на федеральном конкурсе.

“Хочется поделиться опытом. У Тюменской области свои подходы в кадровой политике, очень тесное взаимодействие между отраслями здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики, спорта", – рассказала президент ассоциации "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова.

В реестре организаций детского отдыха Тюменской области — 672 учреждения. Ежегодно 96% детей охвачены организованным отдыхом — в прошлом году их количество составило 265 тысяч. В 2025 году по льготным программам в регионе отдохнули 94 тыс. детей, из них свыше 4 тыс. 500 – из семей участников СВО.

Мероприятие проходит при поддержке департамента соцразвития Тюменской области.

# Лариса Шилова , детские лагеря

﻿
