АО "Транснефть – Сибирь" в 2025 году приобрело 411 единиц автомобильной и специальной техники

Общество, 16:46 22 января 2026

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" в 2025 году приобрело 411 единиц автомобильной и специальной техники в рамках программы комплектации технологическим транспортом и спецтехники. Всего на предприятии эксплуатируется более 3,5 тыс. единиц транспортных средств, в том числе 165 единиц водного транспорта. Все автомобили оснащены системой мониторинга на базе ГЛОНАСС.

Приобретенная техника предназначена для укомплектования и обновления парка центральных ремонтных служб, переоснащения служб пожарной охраны в филиалах предприятия, оснащения цехов технологического транспорта и спецтехники. В том числе, 45 единиц техники поставлено в Уренгойское управление магистральных нефтепроводов (УМН) для укомплектования подразделений, обслуживающих нефтепровод Заполярье – Пурпе.

Для проведения ремонтных работ на участках магистральных нефтепроводов (МН), проложенных по болотам II и III категорий, в Урайское УМН поставлена техника, предназначенная для передвижения по снегу, заболоченным и обводненным территориям. В том числе – двухзвенный плавающий транспортер с экскаваторной установкой, сварочным оборудованием и грязевым насосом, способный передвигаться как по суше, так и по воде.

В 2025 году с целью контроля работы спецтехники в охранных зонах магистральных нефтепроводов 168 экскаваторов и 63 бульдозера оснащены системой видеофиксации рабочей зоны. Данная система повышает уровень безопасности проведения земляных работ на линейной части трубопроводов, а также позволяет своевременно выявлять факторы, которые могут создавать угрозу безопасности и надежности эксплуатации МН.

Безопасность дорожного движения в подразделениях АО "Транснефть – Сибирь" обусловлена высоким уровнем контроля соблюдения режима труда и отдыха водителей, техническим состоянием автотранспортных средств.

Елена Григорьева

