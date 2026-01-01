  • 22 января 202622.01.2026четверг
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

Карантин по бешенству ввели в Ялуторовске

Общество, 14:20 22 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных введен на части территории Ялуторовска с 21 января 2026 года. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве, сообщает областной инфоцентр.

С этой даты здесь запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывоз, в том числе в зоопарки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бешенство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:48 22.01.2026Соцкоординаторы фонда "Защитники Отечества" работают в каждом округе Тюменской области
15:37 22.01.2026Для тюменских школьников стартовал конкурс "#ТвояТюмениЯ"
15:26 22.01.2026Более 30 ветеранов СВО фонд "Защитники Отечества" обеспечил адаптивной одеждой
15:04 22.01.2026В России с 2026 года ввели новый скрининг для беременных женщин

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора