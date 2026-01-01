  • 22 января 202622.01.2026четверг
В России с 2026 года ввели новый скрининг для беременных женщин

Общество, 15:04 22 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ряд новых законов и изменений по оказанию медпомощи в рамках ОМС вступили в силу в январе 2026 года. Эти изменения должны улучшить качество оказания медпомощи и охватывают сразу несколько категорий населения разного возраста.

В дородовую диагностику нарушений развития ребенка, которая проводится у беременных женщин, включено неинвазивное тестирование. Это безопасный скрининг-метод, позволяющий оценить риск хромосомных аномалий у плода, например, синдром Дауна. Впервые в рамках базовой программы появилось положение о проведении дистанционного наблюдения за состоянием здоровья с определением показателей глюкозы в крови и артериального давления.

Важные изменения касаются сроков оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если у гражданина выявили такие заболевания, врач-специалист должен проконсультировать в течение трех рабочих дней, а необходимые инструментальные и лабораторные исследования должны быть проведены в течение семи рабочих дней.

Участникам СВО предоставлено преимущественное право на пребывание в одно-, двухместных палатах при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Супруги получили право на консультирование медицинским психологом как при самостоятельном обращении, так и по направлению лечащего врача.

Для выявления ранних признаков повышенного холестерина и формирования атеросклероза одновременно с прохождением профосмотра или диспансеризации будет проводиться однократное определение уровня липопротеидов в крови у всех пациентов в возрасте 18-40 лет. В центрах здоровья будут проводиться обследования граждан для оценки функциональных и адаптативных резервов здоровья и выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения.

Пациентам с гепатитом С будут предоставлять лекарства для лечения на дома. В этом случае прием врача может проводиться с использованием телемедицины, а результаты лечения должны быть подтверждены лабораторными исследованиями.

﻿
