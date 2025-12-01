  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
Тюменские участники СВО поблагодарили земляков за боевой дрон

Общество, 19:34 30 декабря 2025

скриншот видео региональной команды «Офицеров России» | Фото: скриншот видео региональной команды «Офицеров России»

Боевой дрон Dji Mavic 3 штурмовики 12 танкового полка получили из Тюменской области. Важное для них оборудование было в партии гуманитарного груза, отправленной в зону СВО в последние дни декабря.

"Мы от всей души благодарим губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора и всех жителей региона, которые поддерживают фронт, за предоставленную "птицу" Dji Mavic 3. Спасибо вам, что в это трудное время находите силы и возможности поддерживать нас. Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, сплоченности и мирного неба над головой", - сказали в ответном видео тюменские участники СВО.

Напомним, квадрокоптеры — незаменимое оборудование, которое используется для отслеживания вражеской техники и спасает жизни бойцов. Вклад в приобретение техники внесли предприниматели, активисты "Единой России", волонтеры.

Гуманитарный груз доставила региональная команда "Офицеров России" во главе с руководителем организации, депутатом Тюменской городской думы Александром Сукаченко.

Видео предоставлено региональной командой "Офицеров России".

