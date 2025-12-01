  • 31 декабря 202531.12.2025среда
Тюменцы успевают посетить выставку "Конек" до 25 января

Общество, 15:01 31 декабря 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Посетить выставку "Конек" в мультицентре "Контора пароходства" тюменцы успевают до 25 января.

Участие в проекте приняли дети с ограниченными возможностями здоровья и профессиональные художники. Сначала авторы идеи предложили воспитанникам центра “Родник” сделать работы, вдохновившись “Коньком-горбунком”. То, что у них получилось, показали взрослым художникам - они смогли создать свои произведения.

Представлены работы в разных форман. Можно увидеть и графику, и роспись по дереву, и глиняные изделия. Есть даже большой Конёк-горбунок, “летящий на фоне звёзд”.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

# Конек-Горбунок

