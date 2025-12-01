  • 31 декабря 202531.12.2025среда
Врач Тюменского кардиоцентра рассказал гипертоникам, как провести Новый год

Общество, 14:33 31 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Риск гипертонических кризов, инсультов и тромбоэмболий традиционно возрастает в новогоднюю ночь. Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Тюменского кардиоцентра Маринэ Агаджанян связывает это с обилием соленой пищи, морозным воздухом, алкогольными парами и высоким эмоциональным градусом, пишет КП-Тюмeнь.

Чтобы праздники прошли максимально мягко и безопасно для людей с сосудистыми проблемами, врач советует не проводить дни за многочасовым застольем или совершать длительные перелеты к местам отдыха. Это может создавать застой крови, что повышает риски тромбообразования. Чтобы избежать осложнений, лучше чаще вставать, прогуливаться, делать разминку.

При пребывании на улице необходимо одеваться по погоде и избегать переохлаждения. Тем, кто находится в группе риска - пациентам с варикозом, диабетом, атеросклерозом и тем, кто уже перенес инфаркт, ни в коем случае нельзя пропускать назначенные лекарства.

"При появлении боли за грудиной, резкого головокружения или онемения конечностей немедленно обращайтесь за медицинской помощью. В таких случаях счет идет на минуты", - предупредила врач.


