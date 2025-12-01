  • 31 декабря 202531.12.2025среда
В Тюменской области усилят работу по выявлению пьяных водителей

Общество, 16:37 31 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки, точечные рейды, дежурство групп нарядов пройдет на дорогах Тюменской области в новогодние праздники. Главная задача - не допустить пьяных за рулем, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Первые ДТП с участием нетрезвых водителей в нашем регионе совершаются именно в новогодние праздники. Это плохая традиция, и пока нам не удалось от нее избавиться. Например, в 2025 году сотрудники Госавтоинспекции отстранили от участия в дорожном движении более пяти тысяч пьяных водителей", - рассказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В новом году эту работу еще усилят, в том числе за счет взаимодействия с общественностью, администрациями муниципальных образований, активными участниками дорожного движения.

Тем, кто заметил на дороге пьяного водителя, следует сообщить об этом по тел. 102, 112, 02, тем самым предотвратить беду.



