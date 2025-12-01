Тюменские студенты углубленно исследуют студсреду в регионе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масштабное исследование студенческой среды запустила команда Студенческого совета Тюменской области. Поучаствовать в нем и высказать свое мнение могут учащиеся всех вузов и ссузов региона.

Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету в официальном сообществе "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области". Анкетирование охватывает шесть ключевых направлений жизни студентов: патриотика, здоровье, финансы, карьера, жилье и внеучебная деятельность.

"Мы уверены, что понимание запросов, потребностей студентов — это очень важно. Наше исследование — своего рода компас. Он помогает увидеть, куда движутся студенты, чтобы мы могли создавать для них максимально комфортные условия", — поделилась с редакцией Moi-portal.ru руководитель Студенческого центра Тюменской области Екатерина Гагарина.

Данные исследования станут основой для разработки новых мер поддержки, социальных программ и стратегических решений, направленных на повышение качества жизни студентов в Тюменской области. Результаты представят губернатору региона уже в январе 2026 года.