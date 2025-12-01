Тюменцам объяснили, как защитить питомцев от стресса новогодней ночи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 6,5 тыс. домашних животных потерялись в России во время прошлогодних зимних праздников. Большинство случаев произошло из-за громких звуков фейерверков и петард: для питомцев это настоящий стресс, предупредила тюменцев зоопсихолог Дарья Шелудкова.

"Когда вы знаете, что ваш питомец боится громких звуков, создайте для него спокойное место в доме. Например, ванная, тихая комната или специальная клетка, которую можно накрыть плотным темным полотном. Можно использовать специальные шапочки для собак, которые закрывают уши. А лучше всего заранее обратиться к ветеринару для подбора успокоительных препаратов", - посоветовала она.

Даже собак без выраженной шумофобии зоопсихолог советует выгуливать в тихое время. При этом вместо вместо ошейника лучше использовать шлейку — так снижается вероятность травм, если собака испугается и дернется. В первые дни года, когда фейерверки звучат особенно часто и даже днем, прогулки лучше вообще отложить. Выводить питомца в это время лучше только в туалет, а остальные двигательные нагрузки давать дома через игры или занятия.

В особой зоне риска - кошки на самовыгуле. В момент паники они могут убежать далеко от дома.

"В состоянии страха они теряют бдительность. Кошке нужно быстро сориентироваться, чтобы уйти от угрозы, но она не знакома с местностью, не знает лазейки и верхние зоны, куда можно быстро ретироваться. Это забирает секунды времени и может повлиять на исход встречи, например, с собакой. Если же кошка решит спрятаться в подвале, сарае или гараже, то может остаться без еды и воды, а из-за страха не выйдет, даже если её зовут. Некоторые буквально замирают и могут умереть от голода и обезвоживания", — предупредила Дарья Шелудкова.

Квартирные кошки тоже подвергаются опасности, если у них есть доступ на балкон или к открытым окнам - от испуга они могут выпрыгнуть. Поэтому владельцев домашних питомцев призывают быть особенно осторожными и постараться минимизировать неприятные последствия новогодних праздников, пишет Тюменская область сегoдня.