Резиденция Деда Мороз работает на улице Семакова в Тобольске
Резиденция Деда Мороза открылась в Тобольске в Доме народного творчества на улице Семакова, 14.
Юные тоболяки и гости города могут отправить открытку из Тобольска, пообщаться с Дедушкой Морозом и получить от него сладкий подарок. Посещение резиденции для всех желающих бесплатное. Также в резиденции проводят увлекательные мастер-классы, сообщает администрация Тобольска.
Приемная Деда Мороза работает со 2 по 6 января с 12 до 20 часов.
Возрастное ограничение: 0+