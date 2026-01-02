  • 2 января 20262.01.2026пятница
Резиденция Деда Мороз работает на улице Семакова в Тобольске

Общество, 13:14 02 января 2026

Резиденция Деда Мороза открылась в Тобольске в Доме народного творчества на улице Семакова, 14.

Юные тоболяки и гости города могут отправить открытку из Тобольска, пообщаться с Дедушкой Морозом и получить от него сладкий подарок. Посещение резиденции для всех желающих бесплатное. Также в резиденции проводят увлекательные мастер-классы, сообщает администрация Тобольска.

Приемная Деда Мороза работает со 2 по 6 января с 12 до 20 часов.

Возрастное ограничение: 0+

