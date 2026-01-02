Более 9,6 тысяч человек посетили тюменский МТЦ "Космос" в 2025 году

9 тыс. 617 человек посетили мероприятия молодежного театрального центра "Ксомос" в 2025 году. Это на 3 тыс. 305 больше, чем в 2024-м, пишет "Мегатюмень". В учреждении состоялось 135 показов спектаклей и пять крупных проектов, которые позволили расширить репертуар центра и пополнить его новыми постановками.

Одним из ключевых событий года стал театральный клуб "Без антракта". За семь месяцев его работы состоялось три лаборатории и 14 образовательных встреч. Совместно с федеральными экспертами участники работали над перформансами и эскизами спектаклей, которые представили на итоговых показах лабораторий.

При поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив прошла Театральная школа "Теплица". В ней приняли участие 150 человек, работа велась в пяти направлениях: драматический, документальный, пластический, цифровой и музыкальный театр.

Для подростков организовали театральную школу "Теплица-лайт". По итогам конкурсного отбора 150 подростков от 12 до 17 лет прошли в основной состав. Молодые люди освоили основы театрального мастерства в одном из пяти направлений: драматический театр, оригинальный жанр, театр художника, пластический театр и театральный блоггинг.

По итогам конкурса на реализацию творческих проектов "ЦЕХ" пять победителей получили поддержку на воплощение своих идей. Кроме того, в 2025 году прошла образовательная лаборатория "Семейный круг".

Помимо собственных проектов, год отличился активными гастролями коллективов из Челябинска, Сургута, Санкт-Петербурга, Омска и Ижевска.