Тюменский диетолог напомнила об опасности обилия жирных блюд и алкоголя

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Обилие жирных блюд и алкоголя – это основные факторы риска для здоровья. Спиртные напитки способствуют расширению сосудов, а после - их резкому сужению. В сочетании с жирной пищей это создаёт экстремальную нагрузку на сердце. А если к этому добавить стресс, переутомление перед праздником и ночное бодрствование - получаются идеальные условия для обострения хронических заболеваний.

Такое мнение высказала врач-диетолог Тюменского кардиоцентра Айнура Азизова. Особая зона риска, по ее словам, это мужчины и женщины старше 55 лет, особенно те, кто уже сталкивался с инфарктом или гипертоническими кризами.

"К сожалению, многие игнорируют рекомендации врача, забывая выпить лекарства в праздничной суете, или сознательно "делают перерыв" на один день", отметила она.

Специалист посоветовала за несколько дней до праздника проконсультироваться с лечащим врачом. Не забывать принимать препараты по схеме. На столе должно быть больше лёгких блюд и не стоит переедать, особенно ночью, пишет tmn.aif.ru.