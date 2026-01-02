  • 2 января 20262.01.2026пятница
Археологический музей-заповедник приглашает тюменцев погрузиться в прошлое

Общество, 14:56 02 января 2026

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

На уникальную экскурсию "Новогоднее путешествие в прошлое" приглашает тюменцев Археологический музей-заповедник на озере Андреевском.

Посетители узнают, как древние люди выживали в суровые зимы, чем обогревали жилища, добывали пропитание и как отмечали смену времён года. Экскурсовод проведёт по выставке археологических находок, где тюменцы увидят орудия труда, украшения, фрагмент древнего жилища и культовые предметы. Каждый экспонат — это окно в повседневный мир и традиции далёких эпох.

Отправиться в это путешествие можно с 3 января, со вторника по воскресенье, с 10 до 19 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Возрастное ограничение: 6+

﻿
