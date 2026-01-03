  • 3 января 20263.01.2026суббота
Деловая программа тюменского форума TNF в 2026 году изменит свою архитектуру

Общество, 15:47 03 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тема тюменского Промышленно-энергетического форума TNF 2026 определена как "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия перемен". Планируется, что участие примут не менее 15 тыс. человек, среди которых топ-менеджеры и руководители крупнейших компаний ТЭК, технологических и ИТ-компаний, представители федеральных, региональных органов власти и другие.

Деловая программа в 2026 году изменит свою архитектуру. Первые два дня будут посвящены теме "Технологии и цифровые решения в ТЭК". В третий день форума "Стратегии" запланированы дискуссии о долгосрочных векторах развития ТЭК в условиях современных геополитических ограничений, включая роль промышленных кластеров и задачи импортозамещения. Ожидается участие представителей правительства России, профильных федеральных и региональных ведомств, а также топ-менеджмента крупнейших нефтегазовых компаний.

Завершит форум трек "Человеческий капитал", в рамках которого пройдут HR-саммит и День молодого специалиста. Карьерный хаб сфокусирован на решении кадровых задач топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба TNF.

﻿
