Врач-офтальмолог дал советы тюменцам по выбору гирлянд

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Советы по выбору безопасных для глаз гирлянд дала жителям Тюменской области офтальмолог федеральной сети оптики Анна Базовкина. Необходимо выбирать гирлянду без мерцания. Качественные гирлянды имеют драйвер, который сглаживает ток.

"Главный, но незаметный враг – это мерцание. Многие бюджетные гирлянды питаются от переменного тока без качественного стабилизатора. Светодиоды мигают по 100-300 раз в секунду, что наш мозг не может осознать, но глазные мышцы и нервная система чувствуют. И хотя прямых доказательств, что такое мерцание ухудшает зрение, нет, дискомфорт оно однозначно доставляет. Снижается концентрация, повышается утомляемость глаз. У людей, склонных к мигреням или светочувствительной эпилепсии, может спровоцировать приступ", - рассказал специалист.

Необходимо отдавать предпочтение гирляндам теплого белого света. Разноцветные гирлянды без чисто белых сегментов – более безопасный вариант для глаз. "В целом светодиодные гирлянды — прекрасный элемент декора. При разумном подходе их использование будет абсолютно безопасным. Выбирайте качественные теплые гирлянды, старайтесь не включать их в полной темноте и не направляйте свет прямо в глаза", - отметила Анна Базовкина.

Добавим, что некоторым категориям людей стоит быть особенно осторожными: это дети, пожилые люди и те, у кого уже есть заболевания глаз.