  • 29 декабря 202529.12.2025понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Врач-офтальмолог дал советы тюменцам по выбору гирлянд

Общество, 13:36 29 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Советы по выбору безопасных для глаз гирлянд дала жителям Тюменской области офтальмолог федеральной сети оптики Анна Базовкина. Необходимо выбирать гирлянду без мерцания. Качественные гирлянды имеют драйвер, который сглаживает ток.

"Главный, но незаметный враг – это мерцание. Многие бюджетные гирлянды питаются от переменного тока без качественного стабилизатора. Светодиоды мигают по 100-300 раз в секунду, что наш мозг не может осознать, но глазные мышцы и нервная система чувствуют. И хотя прямых доказательств, что такое мерцание ухудшает зрение, нет, дискомфорт оно однозначно доставляет. Снижается концентрация, повышается утомляемость глаз. У людей, склонных к мигреням или светочувствительной эпилепсии, может спровоцировать приступ", - рассказал специалист.

Необходимо отдавать предпочтение гирляндам теплого белого света. Разноцветные гирлянды без чисто белых сегментов – более безопасный вариант для глаз. "В целом светодиодные гирлянды — прекрасный элемент декора. При разумном подходе их использование будет абсолютно безопасным. Выбирайте качественные теплые гирлянды, старайтесь не включать их в полной темноте и не направляйте свет прямо в глаза", - отметила Анна Базовкина.

Добавим, что некоторым категориям людей стоит быть особенно осторожными: это дети, пожилые люди и те, у кого уже есть заболевания глаз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Новый год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:31 29.12.2025Выставку о секретах производства денег и способах их защиты открыли в Тюмени
14:24 29.12.2025Помощь в праздники. Что делать, если смартфон не заряжается
14:20 29.12.2025Тюменские тренеры АФК обучили коллег из 10 городов России и Германии
13:36 29.12.2025Врач-офтальмолог дал советы тюменцам по выбору гирлянд

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора