Предприниматель из Нижней Тавды получила субсидию за трудоустройство инвалида

Общество, 11:57 13 ноября 2025

Инвалида третьей группы взяла на работу предприниматель Ольга Третьякова из Нижнетавдинского округа. За это получила субсидию в рамках национального проекта "Кадры".

Как сообщает региональный департамент труда и занятости, благодаря нацпроекту предприниматели могут получить госсубсидию при приеме на работу представителей социально уязвимых категорий населения — инвалидов, ветеранов боевых действий, военнослужащих, одиноких родителей и других нуждающихся в поддержке групп.

Государство покрывает часть расходов на заработную плату новому сотруднику, облегчая финансовое бремя бизнеса и помогая людям раскрывать свой трудовой потенциал. Кроме льгот на прием инвалидов, аналогичные субсидии предусмотрены также для организаций, принимающих на работу ветеранов боевых действий, многодетных родителей, военнослужащих, одиноких родителей и других социальных категорий граждан.

С условиями участия в мероприятиях национального проекта "Кадры" можно ознакомиться на интерактивном портале службы занятости Тюменской области.

За консультациями и поддержкой обращайтесь непосредственно в региональное отделение кадрового центра "Работа России".

инвалиды , национальный проект Кадры , наципроекты , трудоустройство

﻿
