В двух районах Тюменской области отремонтировали более 30 км дорог по нацпроекту

Экономика, 15:53 14 ноября 2025

30 км 305 метров дорог в Вагайском и Тобольском округах Тюменской области отремонтировали в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году. Весь объём работ провели бригады АО "ТОДЭП", сообщает Главное управление строительства.

В Вагайском округе приведены в нормативное состояние два объекта. Это 5 км дороги Вагай - Тукуз и 7,7 км участка Тобольск - Байгара - Курья. В ходе ремонта второго участка построено 3 км 750 метров освещения.

В Тобольском округе работы выполнены на шести объектах. Это более 2 км дороги Полуянова - Шамша. А также подъезды: к Михайловскому дому ветеранов 3,6 км; с. Воргушино 2,235 км; пос. Сузгун 2,25 км; пос. Ингаир 1,32 км; пос. Надцы 6 км.

Всего управление автомобильных дорог Тюменской области отремонтировало в 2025 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" 77 объектов общей протяженностью 288,29 км.

