Более 7,5 тыс. тонн минеральных удобрений закупили в Тюменской области к посевной 2026 года

Общество, 15:09 05 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7,5 тыс. тонн минеральных удобрений приобретено к посевной 2026 года в регионе. Об этом рассказали в департаменте АПК Тюменской области.

Аграрии активно проводят подготовку к весенним полевым работам и закупают необходимые минеральные удобрения для повышения плодородия почв.

Под урожай 2026 года приобретено и поступило в хозяйства 7 тыс. 500 тонн минеральных удобрений. Сельхозтоваропроизводителями уже заключены договоры на поставку 10 тыс. 300 тонн удобрений.

В соответствии с региональным планом на 2026 год запланировано приобретение и внесение на поля 132 тыс. 200 тонн минеральных удобрений.

