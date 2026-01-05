Более 7,5 тыс. тонн минеральных удобрений закупили в Тюменской области к посевной 2026 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7,5 тыс. тонн минеральных удобрений приобретено к посевной 2026 года в регионе. Об этом рассказали в департаменте АПК Тюменской области.

Аграрии активно проводят подготовку к весенним полевым работам и закупают необходимые минеральные удобрения для повышения плодородия почв.

Под урожай 2026 года приобретено и поступило в хозяйства 7 тыс. 500 тонн минеральных удобрений. Сельхозтоваропроизводителями уже заключены договоры на поставку 10 тыс. 300 тонн удобрений.

В соответствии с региональным планом на 2026 год запланировано приобретение и внесение на поля 132 тыс. 200 тонн минеральных удобрений.