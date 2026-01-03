  • 3 января 20263.01.2026суббота
В Тюменской области строительный кластер создал 37 кооперационных цепочек

Экономика, 16:01 03 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37 производственно-кооперационных цепочек создано в Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер". Общую выручку компаний назовут в мае 2026 года.

В 2024 году за восемь месяцев существования кластера его участники запустили кооперационные цепочки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлия Ахметова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"По итогам 2025 года ждем кратного увеличения выручки участников кластера. Будем оценивать прямое влияние на социально-экономическое развитие региона. Кластер как специализированная организация обрабатывает информацию, связанную с объемом налоговых поступлений, уплаченных участниками кластера в федеральный, региональный и местный бюджеты", - сказала Ахметова.

Два вида кооперационных цепочек действуют внутри кластера. Первый - вертикальные цепочки: связка производителей, поставщиков и подрядчиков с крупным заказчиком. Второй вариант – производственные: производители комплектующих, сырья, элементов взаимодействуют в рамках своего промышленного производства.

В Строительно-индустриальный кластер входят 100 участников из разных регионов и Республики Казахстан. В периметре ассоциации – более 1 тыс. компаний.

Анжела Лебедева

# строительно-индустриальный кластер , экономика

