Тюменский Росреестр провел более 1,2 тыс. профилактических мероприятий в 2025 году

04 января 2026

1 тыс. 279 профилактических мероприятий провели специалисты Управления Росреестра по Тюменской области за 11 месяцев 2025 года. За этот период объявлено 704 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 1,9% от общего количества выявленных признаков нарушений приходится на неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока.

39% от общего количества выявленных признаков нарушений составляет использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.

59,1 % выявленных признаков нарушений приходится на самовольное занятие земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земель, земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них.

По словам начальника отдела государственного земельного надзора Наталии Калининой, мероприятия, в ходе которых полномочия земельного надзора осуществляются путем анализа имеющихся в общедоступных сервисах данных и преимущественно без взаимодействия с владельцами земельных участков, проводятся в рамках реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных".

