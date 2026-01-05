Тюменский округ вышел в лидеры аграрного рейтинга области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2025 году аграрии Тюменского муниципального округа показали рекордный урожай сразу в нескольких категориях. Хлеборобы собрали 31 ц/га зерновых, что стало наивысшим показателем за последние десять лет. Об этом рассказали в пресс-службе главы муниципалитета.

Картофелеводы достигли планки в 223,8 ц/га, а овощеводы - в 354,6 ц/га (это рекордные значения за минувшие пять лет).

Продуктивно поработали предприятия и хозяйства Тюменского округа в заготовке кормов: специалисты собрали 36 центнеров кормовых единиц на одну условную голову при норме в 22-24 центнеров.

Значительно увеличился и надой на одну корову: за последние два года этот показатель вырос с 7 тыс. 500 до 8 тыс. 600 кг молока.

Также в минувшем году хозяйства округа обновили машинно-тракторные парки и инвестировали средства в модернизацию производства. Приобретено 23 новых единицы техники. АО "Успенское" усовершенствовало сушильно-сортировочный комплекс, птицефабрика "Пышминская" реконструировала птичник и построила цех тепловой обработки комбикормов.

Активно пользовались аграрии мерами государственной поддержки: в 2025-м – это порядка 460 млн рублей. Большая часть этой суммы – субсидии на производство зерна, картофеля и овощей закрытого грунта.

Благодаря высокой урожайности Тюменский округ занял первое место во второй группе муниципалитетов Тюменской области в соревновании по отраслям сельского хозяйства и на следующий год переходит в первую группу.

Шесть хозяйств округа продемонстрировали лучшие показатели урожайности по области: АО "Мальковское", АО "Успенское", КХ "Пчела", КХ "Александр", КХ "Рассвет" и ООО "Агро-СИБ-Альянс".



