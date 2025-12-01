  • 26 декабря 202526.12.2025пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Улицы Открытий и Витуса Беринга появятся в одном из ЖК Тюмени

Общество, 20:10 25 декабря 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Две новых улицы – Открытий и Витуса Беринга – появятся в Тюмени в ЖК "Беринг". За соответствующее предложение проголосовали жители областного центра, сообщили в городской администрации.

Ранее с инициативой выступила компания "ЭНКО". "Мы строим квартал "Беринг". В нашем городе есть памятник Витусу Берингу, и появление улицы создаст полноценный мемориальный ансамбль. Что касается улицы Открытий, тут тоже всё логично. Как и первооткрыватель Беринг, мы чувствуем себя первооткрывателями этой локации", - отметили инициаторы.

Добавим, что за присвоение наименований улицам на портале "Я решаю!" проголосовали 65 человек из 75.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# переименование улиц , топонимика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:00 25.12.2025Тюменским школьникам показали, как создавать ИИ-изображения
20:10 25.12.2025Улицы Открытий и Витуса Беринга появятся в одном из ЖК Тюмени
19:26 25.12.2025В Тобольском округе жители Бизино получили ключи от новых квартир
19:12 25.12.2025В Тюмень на железнодорожном круизе "В Сибирь" приедут 190 гостей из регионов России

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора