Улицы Открытий и Витуса Беринга появятся в одном из ЖК Тюмени

Две новых улицы – Открытий и Витуса Беринга – появятся в Тюмени в ЖК "Беринг". За соответствующее предложение проголосовали жители областного центра, сообщили в городской администрации.

Ранее с инициативой выступила компания "ЭНКО". "Мы строим квартал "Беринг". В нашем городе есть памятник Витусу Берингу, и появление улицы создаст полноценный мемориальный ансамбль. Что касается улицы Открытий, тут тоже всё логично. Как и первооткрыватель Беринг, мы чувствуем себя первооткрывателями этой локации", - отметили инициаторы.

Добавим, что за присвоение наименований улицам на портале "Я решаю!" проголосовали 65 человек из 75.