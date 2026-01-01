  • 16 января 202616.01.2026пятница
В Тюменской области при поддержке нацпроекта создают ИТ-платформы

Экономика, 10:40 16 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровую платформу для управления строительством разработала и внедрила компания MStroy из Тюменской области при поддержке нацпроекта "Цифровая экономика". Решение позволяет автоматизировать подготовку, оформление, ведение, подписание и регистрацию журналов учёта выполнения работ и исполнительной документации – полностью в электронном виде.

ИТ-компания прошла акселератор "Спринт", дающий экспертную поддержку и возможность не только протестировать продукт, но и вывести его на новые рынки, привлечь клиентов и инвесторов, повысить выручку. За время акселерации команда существенно изменила подход к работе с заказчиками: ускорила процесс формирования коммерческих предложений с пяти рабочих дней до семи минут, оптимизировала коммуникацию и научилась быстрее реагировать на запросы. В результате объём продаж вырос в четыре раза.

Компания работает с большими организациями из строительной сферы, маркетинга и digital-сегмента, увеличивая использование своего решения в новых проектах и регионах. Таким образом, программа государственной поддержки "Спринт 2.0" способствует росту российских технологических продуктов и помогает повысить эффективность всей отрасли.

Для ускорения цифрового развития страны, повышения качества государственных услуг и формирования технологической независимости в 2025 году стартовал национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который пришёл на смену национальному проекту "Цифровая экономика". Он призван сделать высокоскоростной интернет доступнее, перевести государственное управление и услуги для людей в цифровой формат. Нацпроект также включает внедрение искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и работу органов власти. Проект поддерживает российские цифровые разработки, способствует укреплению кибербезопасности и подготовке специалистов в сфере информационных технологий. В результате граждане получают удобный и защищённый доступ к государственным услугам, уменьшается бюрократия, а качество управленческих решений растёт за счёт применения больших данных и современных технологий.

В 2025 году работа по национальному проекту "Экономика данных и цифровая трансформация государства" была направлена на развитие цифровой инфраструктуры для равного доступа граждан к современным технологиям. В сельских районах и малых населенных пунктах расширилась зона устойчивого высокоскоростного интернета, что способствовало более активному использованию россиянами дистанционного образования и государственных цифровых сервисов.

Каждый год на портале Госуслуг проходит всероссийское голосование, в ходе которого жители страны выбирают населенные пункты для подключения к интернету в следующем году. В 2025 году число голосов превысило 367 тыс., а за все годы проведения голосования поступило свыше 3,2 млн обращений. Всего за год доступ в интернет появился в более чем 1,6 тыс. населенных пунктах.

# национальный проект , национальный проект Экономика данных и цифровая трансформация государства , нацпроекты

﻿
