  • 15 января 202615.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюменской области в реабилитации детей применяют нейропсихологический подход

Общество, 17:05 15 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей в России построят к 2050 году

В тюменском "Центре комплексной реабилитации "Родник" специалисты проводят занятия по адаптивной физической культуре (АФК) с учетом нейропсихологического подхода.

Нейропсихологический подход широко применяется в реабилитационной практике для оценки и восстановления когнитивных процессов, эмоционально-личностных особенностей и поведенческих реакций, сообщает пресс-служба центра.

"Специалисты "Родника" адаптируют его для занятий по АФК", - отмечено в сообщении. У детей зимней лагерной смены АФК с элементами нейропсихологического подхода проводятся практически каждый день. Регулярные тренировки помогают детям стать более уверенными в себе, улучшают моторику рук и ног, повышают концентрацию внимания и способность контролировать эмоции.

Особенно хороши упражнения для детей с нарушениями развития, которые проходят реабилитацию в центре. Это ребята с расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, задержкой психоречевого развития и др.

"Особенность методики состоит в том, что работа над телом и координацией сочетается с развитием когнитивных функций мозга: памяти, внимания, мышления. Цель — не просто физическое укрепление, но и сенсомоторная интеграция, саморегуляция и социальная адаптация через игровую, телесно-ориентированную работу", — рассказал заместитель руководителя по социальной реабилитации центра Данил Варяев.

Интересно, что при нарушении работы определенных участков мозга возможно перераспределение функций на здоровые зоны, что способствует формированию навыков у детей с инвалидностью. Компенсация осуществляется путем тренировок и упражнений, направленных на активизацию резервных возможностей мозга.

Родители отмечают положительные изменения в поведении детей, снижение тревожности, повышение уровня самостоятельности и коммуникативных навыков, улучшение качества жизни семьи в целом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Молодежь и дети , нацпроекты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:47 15.01.2026В Тюменской области устроили 11 км 934 метра линий наружного освещения
19:16 15.01.2026Места для крещенского купания обустраивают в Исетском округе
18:51 15.01.2026Более шести тысяч детей стали юными инспекторами дорожного движения в Тюменской области
18:37 15.01.2026Гамаки, фитболы и телевизоры закупили в палаты роддома №3 в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора