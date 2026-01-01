В Тюменской области в реабилитации детей применяют нейропсихологический подход

В тюменском "Центре комплексной реабилитации "Родник" специалисты проводят занятия по адаптивной физической культуре (АФК) с учетом нейропсихологического подхода.

Нейропсихологический подход широко применяется в реабилитационной практике для оценки и восстановления когнитивных процессов, эмоционально-личностных особенностей и поведенческих реакций, сообщает пресс-служба центра.

"Специалисты "Родника" адаптируют его для занятий по АФК", - отмечено в сообщении. У детей зимней лагерной смены АФК с элементами нейропсихологического подхода проводятся практически каждый день. Регулярные тренировки помогают детям стать более уверенными в себе, улучшают моторику рук и ног, повышают концентрацию внимания и способность контролировать эмоции.

Особенно хороши упражнения для детей с нарушениями развития, которые проходят реабилитацию в центре. Это ребята с расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, задержкой психоречевого развития и др.

"Особенность методики состоит в том, что работа над телом и координацией сочетается с развитием когнитивных функций мозга: памяти, внимания, мышления. Цель — не просто физическое укрепление, но и сенсомоторная интеграция, саморегуляция и социальная адаптация через игровую, телесно-ориентированную работу", — рассказал заместитель руководителя по социальной реабилитации центра Данил Варяев.

Интересно, что при нарушении работы определенных участков мозга возможно перераспределение функций на здоровые зоны, что способствует формированию навыков у детей с инвалидностью. Компенсация осуществляется путем тренировок и упражнений, направленных на активизацию резервных возможностей мозга.

Родители отмечают положительные изменения в поведении детей, снижение тревожности, повышение уровня самостоятельности и коммуникативных навыков, улучшение качества жизни семьи в целом.