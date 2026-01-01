  • 15 января 202615.01.2026четверг
Тюменская область применяет инструменты нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"

Все инструменты национального проекта "Международная кооперация и экспорт" активно применяют компании-экспортеры Тюменской области. Благодаря этому товарооборот только за девять месяцев 2025 году увеличился на 7 %.

Тюменские производители работают в основном с Казахстаном, Узбекистаном, Беларусью, Турцией, ОАЭ, Китаем. Представительство региона открыто в Ташкенте. С продукцией Тюменской области можно познакомиться на стенде РЭЦ во Вьетнаме. Приоритетные сферы экспортной деятельности – нефтегазовая и нефтесервисная, машиностроительная, пищевая, креативные индустрии.

В Тюменской области выстроена системная работа по поддержке экспортёров. Более 200 предпринимателей региона за истекший год воспользовались услугами Центра поддержки экспорта, который работает в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

"С 200 до 400 выросло количество экспортеров в Тюменской области за последние пять лет. В регионе диверсифицировали подход к выходу на внешние рынки: с европейского на восточный. Расширили спектр предлагаемых мер поддержки, в том числе по открытию представительств в дружественных странах на льготных условиях. Развиваем сотрудничество с другими государствами через реверсивные бизнес-миссии. Все это дало кратный рост объемов поставляемой продукции за рубеж", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Российский экспортный центр (РЭЦ) продолжает разрабатывать новые и развивать существующие консультационные и маркетинговые инструменты для поиска иностранных партнеров и новых рынков сбыта.

"РЭЦ продолжает системную работу по усилению позиций отечественных производителей за рубежом. В том числе мы развиваем зарубежную инфраструктуру: в Китае расширяется сеть розничных магазинов "Сделано в России", увеличивается количество представительств РЭЦ в дружественных странах. В этом году начали работать представительства РЭЦ в Индонезии и Таиланде. Параллельно обновляем региональный экспортный стандарт и развиваем цифровую платформу "Мой экспорт", на которую поэтапно переводим региональные и федеральные меры поддержки в удобный онлайн-формат", – сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

По итогам 2025 года ключевым инструментом поддержки российских экспортеров стала созданная по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" цифровая платформа "Мой экспорт". За время её работы компаниям оказали более 2,1 млн услуг, а число зарегистрированных предпринимателей достигло 43,4 тыс.

Услугами платформы пользуются более 27 тыс. компаний – от крупных предприятий до малого и среднего бизнеса. Услуги предоставляют больше 600 партнеров во всех областях экспортного цикла. Через "Мой экспорт" оформляется свыше 98 % фитосанитарных сертификатов, около 80 % ветеринарных и более 30 % сертификатов о происхождении товара.

Все сервисы, услуги и меры поддержки можно найти в Едином каталоге услуг. В нем представлено более 660 услуг от федеральных и региональных ведомств, институтов развития, финансовых организаций и коммерческих партнеров.

