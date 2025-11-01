  • 26 ноября 202526.11.2025среда
  • USD78,9615
    EUR90,9698
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменская область наращивает экспортный потенциал за счет Азии

Экономика, 17:49 26 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наращивание экспортного потенциала за счет стран Азии, в частности ОАЭ, Китая, рассматривают в Тюменской области. Перспективу эффективного выхода компаний региона на внешние рынки обсуждают на Тюменском экспортном форуме в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 26 ноября.

"С 200 до 400 выросло количество экспортеров в Тюменской области за последние пять лет. В регионе диверсифицировали подход к выходу на внешние рынки: с европейского на восточный. Расширили спектр предлагаемых мер поддержки, в том числе по открытию представительств в дружественных странах на льготных условиях. Развиваем сотрудничество с другими государствами через реверсивные бизнес-миссии. Все это дало кратный рост объемов поставляемой продукции за рубеж", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Товарооборот между Тюменской областью и Узбекистаном за три года вырос в четыре раза, Казахстаном – в пять раз, Беларусь – в 22 раза.

Последняя тенденция по развитию экспортной деятельности – демонстрация зарубежным партнерам научного потенциала Тюменского региона.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В составе делегации за рубеж постоянно участвуют наши университеты. Связка науки и бизнеса помогает продвигать технологии. На них сейчас высокий спрос во всех странах. И стоит отметить растущее количество иностранных студентов, которые едут в Тюмень, на сегодня это около пяти тысяч человек, 10 процентов от общего количества обучающихся. По окончанию обучения они становятся амбассадорами нашего региона", - подчеркнул Пантелеев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

По-прежнему нефтегазовая отрасль – сильная сторона экспорта Тюменской области. Ряд компаний успешно зарекомендовали себя в странах Азии, Африки, поставляют высококачественное оборудование, технологии, образовательные программы. Новой нефтью стали креативные индустрии. Также повышенным спросом у иностранных партнеров пользуются продукты питания – рапсовое масло, конфеты и другое. Кстати, компания "Слада" представлена на стенде российского экспортного центра во Вьетнаме.

Продвигать различную продукцию за границу поможет зонтичный бренд "Сделано в России".

"Тяжело продвигаться в одиночку, а когда есть такой знак на товаре, то для покупателя это большой плюс. И такие инструменты как сертификат "Сделано в России" позволяют небольшим компаниям конкурировать наравне с крупными предприятиями", - уверен заместитель губернатора Тюменской области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Экспортеры региона поделились с участниками форума реальными кейсами выхода на рынки Египта, Алжира, Китая, Вьетнама и других стран. На сессии "Точка роста: переосмысливая экспорт" они получили ответы на свои вопросы от экспертов Российского центра поддержки экспорта, специалистов по B2B-переговорам и брендированию товаров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Завершился Тюменский экспортный форум вручением благодарственных писем регионального правительства. За значительный вклад в экономику региона, вклад в развитие внешнеэкономической деятельности отмечены: коммерческий директор ЗАО "Тюменский машиностроительный завод" Сергей Чирков; гендиректор ООО "МИДО" Владимир Долгушин; гендиректор ООО "Ойл ТЭК" Иван Лесь; гендиректор ООО "Кенера" Олег Федоровских и президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Пантелеев , Тюменский экспортный форум , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:18 26.11.2025Тюменские экспортеры расширяют поставки товаров и услуг на Восток
18:27 26.11.2025Тюменские конфеты и мороженое пользуются в Китае повышенным спросом
17:49 26.11.2025Тюменская область наращивает экспортный потенциал за счет Азии
15:48 26.11.2025Максим Афанасьев рассказал, когда отремонтируют мост на улице Дамбовской

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора