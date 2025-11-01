Тюменская область наращивает экспортный потенциал за счет Азии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наращивание экспортного потенциала за счет стран Азии, в частности ОАЭ, Китая, рассматривают в Тюменской области. Перспективу эффективного выхода компаний региона на внешние рынки обсуждают на Тюменском экспортном форуме в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 26 ноября.

"С 200 до 400 выросло количество экспортеров в Тюменской области за последние пять лет. В регионе диверсифицировали подход к выходу на внешние рынки: с европейского на восточный. Расширили спектр предлагаемых мер поддержки, в том числе по открытию представительств в дружественных странах на льготных условиях. Развиваем сотрудничество с другими государствами через реверсивные бизнес-миссии. Все это дало кратный рост объемов поставляемой продукции за рубеж", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Товарооборот между Тюменской областью и Узбекистаном за три года вырос в четыре раза, Казахстаном – в пять раз, Беларусь – в 22 раза.

Последняя тенденция по развитию экспортной деятельности – демонстрация зарубежным партнерам научного потенциала Тюменского региона.

"В составе делегации за рубеж постоянно участвуют наши университеты. Связка науки и бизнеса помогает продвигать технологии. На них сейчас высокий спрос во всех странах. И стоит отметить растущее количество иностранных студентов, которые едут в Тюмень, на сегодня это около пяти тысяч человек, 10 процентов от общего количества обучающихся. По окончанию обучения они становятся амбассадорами нашего региона", - подчеркнул Пантелеев.

По-прежнему нефтегазовая отрасль – сильная сторона экспорта Тюменской области. Ряд компаний успешно зарекомендовали себя в странах Азии, Африки, поставляют высококачественное оборудование, технологии, образовательные программы. Новой нефтью стали креативные индустрии. Также повышенным спросом у иностранных партнеров пользуются продукты питания – рапсовое масло, конфеты и другое. Кстати, компания "Слада" представлена на стенде российского экспортного центра во Вьетнаме.

Продвигать различную продукцию за границу поможет зонтичный бренд "Сделано в России".

"Тяжело продвигаться в одиночку, а когда есть такой знак на товаре, то для покупателя это большой плюс. И такие инструменты как сертификат "Сделано в России" позволяют небольшим компаниям конкурировать наравне с крупными предприятиями", - уверен заместитель губернатора Тюменской области.

Экспортеры региона поделились с участниками форума реальными кейсами выхода на рынки Египта, Алжира, Китая, Вьетнама и других стран. На сессии "Точка роста: переосмысливая экспорт" они получили ответы на свои вопросы от экспертов Российского центра поддержки экспорта, специалистов по B2B-переговорам и брендированию товаров.

Завершился Тюменский экспортный форум вручением благодарственных писем регионального правительства. За значительный вклад в экономику региона, вклад в развитие внешнеэкономической деятельности отмечены: коммерческий директор ЗАО "Тюменский машиностроительный завод" Сергей Чирков; гендиректор ООО "МИДО" Владимир Долгушин; гендиректор ООО "Ойл ТЭК" Иван Лесь; гендиректор ООО "Кенера" Олег Федоровских и президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева.

Анжела Лебедева