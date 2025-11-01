  • 26 ноября 202526.11.2025среда
  • USD78,9615
    EUR90,9698
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменские экспортеры расширяют поставки товаров и услуг на Восток

Экономика, 19:18 26 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Расширение поставок продукции, услуг в восточные страны рассматривают экспортеры Тюменской области. Производители системы верхнего привода буровой установки – компания "Кенера" - намерены в 2026 году освоить рынки Вьетнама и Китая.

Об этом генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" во время Тюменского экспортного форума в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 26 ноября.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Создали дочерние общества на Ближнем Востоке и в странах Средней Азии. Это с одной стороны облегчает возможность выхода и коммуникации с заказчиками, с другой стороны требует дополнительных усилий, и времена непростые, есть определенные ограничения по работе. У иностранцев есть интерес и к системам верхнего привода, и к буровым установкам. Так как система более компактная, к ней больший интерес. И она соответствует международным стандартам, это хорошо воспринимается и как продукция, и в части сервисного обслуживания. В 2026 году будем выходить в Азию, это Вьетнам, и, возможно, Китай. Там есть потребности в сервисном обслуживании, аренде оборудования", - уточнил Олег Федоровских.

На изменение конъюнктуры экспорта в первую очередь повиляла география. В экспортном портфеле Международного института дополнительного образования из Тюмени сегодня есть Средняя Азия, Ближний Восток и Беларусь.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Для сохранения конкурентоспособности, расширения географии поставок услуг необходимо соответствовать международным требованиям. В нашем случае спрашивают стандарты Американского нефтяного института, мы их применяем. Продвигаемся дальше по Центральной Азии, на Дальний Восток, есть контракт с Ливией", - отметил гендиректор ООО "МИДО" Владимир Долгушин.

Участие в экспортном форуме – возможность напрямую задать федеральным и региональным экспертам наболевшие вопросы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Во время сессии экспортеры интересовались, как можно не за два месяца, а в разы быстрее получить фитосанитарный сертификат на рапсовое масло Заводоуковского завода. Оно пользуется большим спросом в Китае. Поставки регулярные, но некоторые документы задерживают процесс.

Также же компании нуждаются в продвижении. По словам Олега Федоровских, в одиночку взаимодействовать с иностранными партнерами сложно, нужен консолидированный подход на уровне региона.

Об оперативном получении таможенной декларации в цифровом виде экспортерам рассказали представители ведомства.

Завершился форум чествованием экспортеров, внесших вклад в экономику региона, в развитие внешнеэкономической деятельности. В их числе есть Олег Федоровских и Владимир Долгушин.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# буровая установка , МИДО , Олег Федоровских , Тюменский экспортный форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:18 26.11.2025Тюменские экспортеры расширяют поставки товаров и услуг на Восток
18:27 26.11.2025Тюменские конфеты и мороженое пользуются в Китае повышенным спросом
17:49 26.11.2025Тюменская область наращивает экспортный потенциал за счет Азии
15:48 26.11.2025Максим Афанасьев рассказал, когда отремонтируют мост на улице Дамбовской

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора