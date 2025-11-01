Тюменские экспортеры расширяют поставки товаров и услуг на Восток

Расширение поставок продукции, услуг в восточные страны рассматривают экспортеры Тюменской области. Производители системы верхнего привода буровой установки – компания "Кенера" - намерены в 2026 году освоить рынки Вьетнама и Китая.

Об этом генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" во время Тюменского экспортного форума в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 26 ноября.

"Создали дочерние общества на Ближнем Востоке и в странах Средней Азии. Это с одной стороны облегчает возможность выхода и коммуникации с заказчиками, с другой стороны требует дополнительных усилий, и времена непростые, есть определенные ограничения по работе. У иностранцев есть интерес и к системам верхнего привода, и к буровым установкам. Так как система более компактная, к ней больший интерес. И она соответствует международным стандартам, это хорошо воспринимается и как продукция, и в части сервисного обслуживания. В 2026 году будем выходить в Азию, это Вьетнам, и, возможно, Китай. Там есть потребности в сервисном обслуживании, аренде оборудования", - уточнил Олег Федоровских.

На изменение конъюнктуры экспорта в первую очередь повиляла география. В экспортном портфеле Международного института дополнительного образования из Тюмени сегодня есть Средняя Азия, Ближний Восток и Беларусь.

"Для сохранения конкурентоспособности, расширения географии поставок услуг необходимо соответствовать международным требованиям. В нашем случае спрашивают стандарты Американского нефтяного института, мы их применяем. Продвигаемся дальше по Центральной Азии, на Дальний Восток, есть контракт с Ливией", - отметил гендиректор ООО "МИДО" Владимир Долгушин.

Участие в экспортном форуме – возможность напрямую задать федеральным и региональным экспертам наболевшие вопросы.

Во время сессии экспортеры интересовались, как можно не за два месяца, а в разы быстрее получить фитосанитарный сертификат на рапсовое масло Заводоуковского завода. Оно пользуется большим спросом в Китае. Поставки регулярные, но некоторые документы задерживают процесс.

Также же компании нуждаются в продвижении. По словам Олега Федоровских, в одиночку взаимодействовать с иностранными партнерами сложно, нужен консолидированный подход на уровне региона.

Об оперативном получении таможенной декларации в цифровом виде экспортерам рассказали представители ведомства.

Завершился форум чествованием экспортеров, внесших вклад в экономику региона, в развитие внешнеэкономической деятельности. В их числе есть Олег Федоровских и Владимир Долгушин.

Анжела Лебедева