Тюменцы заключили экспортный контракт по обучению сотрудников компании "Белоруснефть"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспортный контракт по обучению дополнительным программам повышения квалификации сотрудников компании "Белоруснефть" подписало тюменское ООО "Международный институт дополнительного образования" (МИДО) на полях Тюменского экспортного форума 28 ноября. Обучение работе на российском оборудовании начнется уже в декабре.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил генеральный директор ООО "МИДО", кандидат технических наук Владимир Долгушин.

"Это будут две группы по повышению квалификации на специализированном программном обеспечении, которое раньше использовали американские нефтяные компании, сегодня есть отечественные аналоги. На них мы и обучим белорусов работать. Еще в рамках Тюменского экспортного форума намечены три программы стажировок от нефтесервисных и добывающих компаний Тюменской области в Беларусь. Это в первую очередь темы энергосберегающих технологий, эффективного менеджмента, бережливого производства и другие", - пояснил Владимир Долгушин.

Соглашение между МИДО и Белоруснефтью – это улица с двусторонним движением, заметил он. Параллельно с обучением белорусских нефтяников компании-участники Ассоциации "Нефтегазовый кластер" смогут прокачать определённые навыки в Беларуси.

Налаживанию двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества между регионом и республикой способствовали несколько бизнес-миссий в течение 2024 г.

ООО "МИДО" существует на рынке Тюменского региона с 2012 г. Помогают нефтяникам отрабатывать практические навыки на буровой-симуляторе. Сотрудники ведут обучение по международным и отечественным стандартам. Компания активно сотрудничает со странами Средней Азии, Ближнего Востока, Сербией.

В планах тюменцев запустить школу подготовки HR-специалистов с нуля и предложить ее зарубежным партнерам.

Также на VI Тюменском экспортном форуме подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и Ассоциацией бухгалтеров-аутсорсеров "ПлатинУМ" по поддержке развития субъектов предпринимательской деятельности, ведущих экспортную деятельность. Подписи под документами поставили заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и председатель ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров Анастасия Лобанова.

Анжела Лебедева