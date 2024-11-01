В Тюменской области креативные предприниматели получат максимальную поддержку

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Все направления креативных индустрий в Тюменской области будут максимально поддерживаться ближайшие пять лет. Сократить путь от производителя креативной продукции до покупателя из крупной компании - задача власти.

Об этом сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев после торжественного открытия VI Тюменского экспортного форума в кинотеатре "Киномакс" торгового центра "Кристалл" 28 ноября. В нем участвуют более 500 человек.

"По этому принципу уже работают нефтегазовый и строительный кластер, пришло время актуализировать меры поддержки для кластера креативных индустрий. Сегодня губернатор озвучил важность развития креативных индустрий. Мы будем применять кластерный подход, во многом новые креативные продукты возникают на стыке отраслей, есть тому много примеров", - сказал он.

Андрей Пантелеев напомнил, что регион вошел в тройку лидеров страны в IV Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Самый креативный регион России назовут 29 ноября.

Попадание в число передовых регионов, поддерживающих данный сектор экономики, это, по мнению заместителя губернатора, заслуга бизнеса и действующие меры поддержки регионального правительства, Тюменского агентства развития креативных индустрий и партнеров.

Генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев отметил, что в регионе умеют обучать продвижению креативных продуктов на местных рынках. Пора выходить за его пределы. Примеры есть - тюменский ковер, свадебные платья, вселенная Роби и другие.

"Со следующего года мы будем активно заниматься настройкой экспортных инструментов для креативного бизнеса Тюменской области. Сегодня губернатор в послании сказал, что скоро будет принята стратегия развития креативных индустрий. У нас продуцированием креативных предпринимателей занимается огромная государственная система, нам нужно сделать эти рельсы максимально понятными, ориентируясь на имеющийся опыт", - считает Алексей.

Впервые в Тюменской области экспортный форум решили посвятить креативным индустриям. За последние четыре года в регионе сформирована целая экосистема по поддержке, продвижению предпринимателей, которые производят уникальный авторский продукт. Действуют специальные грантовые конкурсы.

Тюменские продукты киноиндустрии, дизайнерские решения, IT-проекты все больше завоевывают российский рынок, уверенно выходят на зарубежные рынки. И в этом плане у ТАРКИ есть определенные амбиции.

"На форуме отдельно рассмотрят кейс вход креативных индустрий в буддистские страны. Нам важно, чтобы нашим брендам доверяли, для этого нужно разговаривать на одном, понятном языке. Иногда стоит заходить через религию, институты. Нашим продюсерам нужно искать точки выхода на эти рынки", - уверен Алексей Краев.

В программе форума заявлены сессии по экспорту кино и моды. Участники обсудят механизмы поддержки креативного бизнеса в 2025 г.

Своими решениями по выходу на зарубежные рынки поделятся эксперты из Казахстана и Беларуси.

Завершится деловое событие показом трейлера "Романовы: преданность и предательство", его анонсировал продюсер Олег Урушев. Кстати, он поделился, что именно Тюмень станет местом съемок для новой работы столичных кинематографистов.

Также участники ТЭФ увидят первые две серии документально-художественного сериала "Тюмень – северный край".

Программа экспортного форума, организованного центром поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и региональной ТПП, представлена по ссылке.

Анжела Лебедева