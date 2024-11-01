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Тюменская область и ХМАО - Югра договорились о совместном развитии креативного предпринимательства

Экономика, 19:41 20 ноября 2024

ТАРКИ

Делегация Тюменской области участвует в работе X Югорского экономического форума в Ханты-Мансийске 20 ноября. На его полях произошло подписание соглашения между Тюменским агентством развития креативных индустрий и Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес".

"Мы договорились о совместном продвижении креативной продукции: тюменские предприниматели поедут в Ханты-Мансийский округ, и наоборот - их предприниматели примут участие в наших мероприятиях, таких как форумы КПД, "Проводник", событиях на улице Дзержинского. Также договорились об обмене опытом для управленческих команд, о возможности проведения цикла семинаров", - рассказал ИА "Тюменская линия" гендиректор ТАРКИ Алексей Краев.

Команды развития креативных индустрий Тюменской области и Югры сотрудничают давно. Настало время для более плодотворной совместной работы, направленной на повышение узнаваемости местных производителей.

Добавим, Югорский экономический форум проходит в столице округа с 18 по 21 ноября. В нем участвуют более 1 тыс. 300 представителей власти, бизнеса.

Программа делового события представлена по ссылке.

Анжела Лебедева

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# Алексей Краев , креативные индустрии , ХМАО - Югра

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