Тюменцам напомнили о правилах безопасности в экстремальные морозы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Резкое похолодание до минус 37 градусов Цельсия ожидается в Тюменской области с 12 по 18 января по прогнозам синоптиков. Лишь к выходным столбик термометра начнет понемногу подниматься. Специалисты реабилитационного центра "Градостроитель" обратили внимание жителей региона на простые, но жизненно важные правила поведения в период аномальных холодов.

Чтобы не допустить переохлаждения и обморожений, специалисты рекомендуют правильно подбирать одежду, отдавая предпочтение многослойности. Несколько тонких вещей работают эффективнее одной толстой. Обязательно нужно защищать конечности и голову: носить теплые сапоги с натуральным мехом, шапку, шарф и перчатки.

В сильные морозы следует ограничить время пребывания на улице, свести к минимуму продолжительные прогулки и снизить физическую активность на морозе. Если предстоит долго находиться вне помещения, стоит взять с собой термос и пить теплый чай или бульон каждые два часа, чтобы поддерживать тепло изнутри. При этом категорически не рекомендуется употреблять алкоголь перед выходом на улицу. Спиртные напитки создают обманчивое ощущение тепла и существенно повышают риск переохлаждения.

Особого внимания заслуживают первые признаки переохлаждения. Это озноб, покалывание в пальцах рук и ног, бледность кожи. При их появлении необходимо незамедлительно зайти в теплое помещение и согреться горячим напитком.