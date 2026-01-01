  • 14 января 202614.01.2026среда
На трассе Екатеринбург - Тюмень расширят три участка до четырех полос

Экономика, 13:45 14 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Завершение работ по капремонту участков км 104 — км 123, км 168 — км 180, а также км 261 — км 289 с увеличением количества полос с двух до четырех завершат до конца 2026 года. После этого вся трасса Р-351 Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области станет четырехполосной, сообщает Уралуправтодор.

"Это позволит создать скоростной транспортный коридор "Восток", который станет логичным продолжением развивающейся дорожной сети региона", - отметили в управлении.

По итогам 2025 года Уралуправтодор фиксирует снижение аварийности на подведомственных автомобильных дорогах общего пользования федерального значения - в Свердловской области количество ДТП снизилось на 2 %, в Тюменской области - на 4 %.

По мнению специалистов, во многом повышению безопасности дорожного движения способствовало то, что в потенциально-опасных местах пересмотрены места установки шериф-балок, обустроены четыре надземных пешеходных перехода на км 107, 175, 176, 177 трассы Екатеринбург - Тюмень.

﻿
