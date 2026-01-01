Более 20 тысяч тонн молока произвели сельхозпредприятия Казанского округа за год

| Фото: из Telegram-канала администрации Казанского округа | Фото: из Telegram-канала администрации Казанского округа

20 тыс. 887 т молока произвели сельхозпредприятия Казанского округа в 2025 году. 83 % от этого объема получили животноводы "Агрокомплекса "Маяк", где продуктивность коров превысила 9,4 тыс. кг за год, сообщает администрация муниципалитета.

"Все молоко высшего и первого класса, что свидетельствует о строгом соблюдении технологических процессов и высоком качестве продукции. В АО "Агрокомплекс Маяк" успешно запустили в работу доильные роботы, что позволило значительно повысить продуктивность и улучшить качество молока", - уточняется в сообщении.

Валовое производство привесов крупного рогатого скота составило 757 т, при среднесуточном привесе по району 611 г. Наивысших показателей в этой области добились АО "Агрокомплекс Маяк", сельскохозяйственный производственный кооператив им. Чапаева и предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства И. Н. Асташков.

Предприятия округа произвели 931 т мяса в живом весе, что на 83 т больше, чем в 2024 году.

Всего в округе работают 14 сельхозорганизаций, в том числе, четыре молочного и девять мясного направлений. Общее поголовье крупного рогатого скота составляет 6 тыс. 862 головы, включая мясное направление – 1 тыс. 379. Общее количество коров – 2 тыс. 997, из них молочных – 2 тыс. 422.